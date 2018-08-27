Названа стоимость самого дорогого авиабилета лета

Самый дорогой авиабилет лета стоил 577 тысяч рублей

Самым дорогим билетом в одну сторону стал перелет из Москвы в Нью-Йорк — путешественник заплатил за него 577 тысяч рублей, сообщает туристический сервис OneTwoTrip.

Второе место рейтинга занял билет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве, который обошелся жителю северной столицы в 522 тысячи рублей. Третья строчка рейтинга досталась билету из Москвы в Сан-Франциско за 349 тысяч рублей.

Лидером среди самых дорогих билетов туда-обратно стал перелет из Москвы в Лиму (Перу), стоимость которого составила 450 тысяч рублей. 410 тысяч заплатил за перелет из Москвы в Майами и обратно другой путешественник. Третье место в рейтинге самых дорогих перелетов туда-обратно занял экзотический маршрут: турист заплатил за перелет из Москвы в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) и обратно 403 тысячи рублей.

Подавляющее большинство самых дорогих авиабилетов приобреталось жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Но одному региональному центру все же удалось разбавить монополию столиц. Восьмое место в рейтинге перелетов туда-обратно занял билет Уфа — Аликанте (Испания) — Уфа за 254 тысячи рублей.