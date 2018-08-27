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Названа стоимость самого дорогого авиабилета лета
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Самый дорогой авиабилет лета стоил 577 тысяч рублей 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © Fotolia / peshkova
Самым дорогим билетом в одну сторону стал перелет из Москвы в Нью-Йорк — путешественник заплатил за него 577 тысяч рублей, сообщает туристический сервис OneTwoTrip.
Второе место рейтинга занял билет из Санкт-Петербурга в Хараре, столицу Зимбабве, который обошелся жителю северной столицы в 522 тысячи рублей. Третья строчка рейтинга досталась билету из Москвы в Сан-Франциско за 349 тысяч рублей.
Лидером среди самых дорогих билетов туда-обратно стал перелет из Москвы в Лиму (Перу), стоимость которого составила 450 тысяч рублей. 410 тысяч заплатил за перелет из Москвы в Майами и обратно другой путешественник. Третье место в рейтинге самых дорогих перелетов туда-обратно занял экзотический маршрут: турист заплатил за перелет из Москвы в Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея) и обратно 403 тысячи рублей.
Подавляющее большинство самых дорогих авиабилетов приобреталось жителями Москвы и Санкт-Петербурга. Но одному региональному центру все же удалось разбавить монополию столиц. Восьмое место в рейтинге перелетов туда-обратно занял билет Уфа — Аликанте (Испания) — Уфа за 254 тысячи рублей.
"Самые дорогие билеты — это, как правило, те, которые куплены в последний момент в первый или бизнес-класс на дальнемагистральные маршруты, — комментирует директор по маркетингу сервиса Алексей Теплов. — Также сотни тысяч рублей за билеты готовы платить любители экзотических путешествий, которые добираются до места назначения с несколькими пересадками, но при этом не готовые жертвовать комфортом в полете и также выбирающие бизнес-класс".
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Комментарии  Ещё 4 источника 
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