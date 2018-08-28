Банк «Советский» признан банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал банк «Советский» банкротом, удовлетворив иск Центрального банка РФ, передает «Интерфакс».

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сказано в решении суда.

Центробанк РФ направил заявление о признании банка «Советский» банкротом 16 июля. А 3 июля ЦБ отозвал лицензию у банка в связи с уменьшением капитала банка ниже минимального значения.

С 2015 года в банке проводилась процедура оздоровления. Изначально санатором был назван «Российский капитал», затем — «Татфондбанк», однако тот был лишен лицензии. В феврале 2018 года банк перешел в Фонд консолидации банковского сектора.