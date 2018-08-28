Обобрали до нитки: как страна пережила реформу Павлова

О скандальной денежной реформе 1991 года

28 августа 1991 года ушел в отставку единственный премьер-министр СССР Валентин Павлов . Его имя связывают прежде всего с конфискационной денежной реформой, которая на фоне разваливающегося СССР привела к полной потере доверия к власти. «Газета.Ru» вспоминает, почему случилась и к чему привела павловская реформа.

Шоковая терапия

22 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев подписал указ, согласно которому старые купюры образца 1961 года номиналом 50 и 100 рублей изымались из обращения. Объявление о реформе прозвучало в программе «Время» в 9 вечера — большинство банков и магазинов было закрыто. С полуночи эти купюры прекращали хождение. За три дня нужно было успеть обменять «старые» деньги, но не более 1000 рублей. Ограничения коснулись и возможности снимать деньги со сберкнижек — не более 500 рублей в месяц.

Инициатор реформы Валентин Павлов за восемь дней до подписания указа стал премьер-министром СССР. Шоковое воздействие конфискации на население связано и с заверениями Павлова, который много раз до указа утверждал, что никакой подготовки к реформе не ведется.

«Никакой подготовки к реформе не ведется. Во-первых, денежная реформа — это только часть комплекса мероприятий, направленных на оздоровление экономической ситуации, и изолированное ее проведение без решения других задач ни к чему не приведет. Во-вторых, проведение реформы обойдется государству примерно в 5 миллиардов рублей. В-третьих, существующие мощности по выпуску дензнаков позволяют накопить необходимое количество новых денег в течение не менее трех лет», — цитировал Павлова «Коммерсантъ» 7 января.

В тот же день в газете вышла статья «Валентин Павлов сказал, что денежной реформы не будет. Ну-ну». Спустя несколько дней «ну-ну» полностью подтвердилось, писал «Коммерсантъ».

Реформа ударила по тысячам людей, многие из которых лишились многолетних накоплений. Одномоментная денежная реформа, проведенная вдруг и без предупреждения, стала фактической конфискацией денег у населения. Лишь единицы успели разменять «полтинники» и «сотки» заранее, не доверившись обещаниям Павлова, или в тот же вечер, пока «карета не превратилась в тыкву». Кому-то тогда удалось расплатиться с таксистом, кто-то успел прибегнуть и к иным мерам.

«Сразу после сообщения в программе «Время», как рассказывают очевидцы, нетерпеливые граждане бросились на центральный телеграф для оформления почтовых переводов, на вокзалы — к кассам, где закупали «целые» вагоны с тем, чтобы билеты потом сдать. Уже в ночь с 22 на 23 января начали выстраиваться очереди к сберегательным кассам. К утру они выросли в десятки раз», — писала 23 января газета «Известия».

Доверие на нуле

На замену изъятым купюрам пришли новые образца 1991 года. Деньги меняли в Сбербанке , реже — по месту работы и в почтовых отделениях . Царил ажиотаж и паника. Многие обменять деньги просто не успели — не смогли вырваться с работы, были в командировке, лежали в больнице и так далее — и потеряли накопления.

«Можно сказать, что страна в эти дни не работала. В первые два дня в обществе царила паника — люди фактически штурмом брали сберкассы. Оказалось, что накануне «павловской» реформы зарплаты выдавались 50— и 100-рублевыми купюрами, которые как раз и подлежали замене. Особенно волнительными эти дни оказались для людей пожилого возраста, которые боялись не успеть сдать старые деньги», — пишет историк Роман Кирсанов в книге «Перестройка. „Новое мышление“ в банковской системе СССР».

Денежная реформа ознаменовала усиление кризиса доверия народа к власти. Провалившаяся перестройка, страшный дефицит и бедность порождали озлобление и настороженное отношение к любым действиям властей.

В рамках второго этапа реформы со 2 апреля в два-три раза выросли цены на товары народного потребления. Произошло это так же внезапно и без предупреждения, как и обмен купюр. Это было воспринято населением как второе ограбление. По опросам общественного мнения, именно «павловская реформа» послужила одной из основных причин провала попытки государственного переворота, предпринятого консервативной частью Политбюро ЦК КПСС и правительства в августе 1991 года, писала « Российская газета ».

Фиаско по всем фронтам

Денежная реформа проводилась под лозунгом борьбы с фальшивыми рублями, ввозящимися из-за рубежа. Кроме того, по словам Павлова, она должна была оставить без денег теневой сектор экономики и аннулировать средства, незаконно выведенные из страны. Однако подлинная причина — избавление от избытка наличных денег, которые находились у населения на руках и усугубляли дефицит товаров общего потребления.

Количество денег в обращении на 1 января 1986 года должно было бы составить около 42 млрд рублей, а в действительности в обращении находился 71 млрд рублей, подсчитал Кирсанов, используя коэффициент нормального прироста денежной массы Госбанка. К 1988 году излишек денег достиг уже 35 млрд рублей.

Попытка стабилизировать обращение наличных денег и частично решить проблему дефицита на товарном рынке СССР не удалась. Павлов говорил, что обмен купюр — лишь малая часть задуманной денежной реформы. Премьер-министром готовилась комплексная реформа ценообразования — за нормализацией денежного обращения следовала бы и поэтапная либерализация цен. Но из этого плана удалось осуществить только обмен денежных знаков.

Не получилось и «наказать» граждан, связанных с нелегальной экономикой.

Дельцы «теневой» экономики успели разместить деньги в сберкассах или успешно поменяли старые купюры на новые.

Из-за того, что все население было занято обменом денег, были зафиксированы и потери на производстве, отмечает Кирсанов. Удалось изъять лишь 8-9 млрд рублей, по оценкам экономиста Леонида Григорьева , входившего тогда в состав Комиссии по экономической реформе Правительства СССР. Тогда как целью было изъять из обращения 81,5 млрд рублей — снизить денежную массу со 133 млрд до 51,5 млрд К тому же, текущая эмиссия превышала объем изъятых денег. Национальный доход в сравнении с 1990 годом уменьшился на 20%, дефицит госбюджета вырос до 20–30% от уровня ВВП.

Проблема с продовольствием не разрешилась, а усугубилась. Физический объем розничного товарооборота в январе — сентябре 1991 года сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом 1990 года, докладывал тогда в Госсовет председатель Госбанка Виктор Геращенко . Потребительский рынок был дефицитным почти по всем видам товаров.

Павловская реформа оказалась скандальной и неэффективной и нанесла значительный урон населению. С денежной реформой связывают и провал государственного переворота. В августе 1991 года Павлов был одним из организаторов потерпевшего неудачу ГКЧП. 23 августа Павлов был арестован, а 28 августа Верховный совет СССР утвердил его отставку. В 1993 бывшего премьер-министра СССР амнистировали. Последующие несколько лет работал в банках. В 2003 скончался от инсульта.