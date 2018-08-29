Опрос: 82% россиян следят за курсом валют

Россияне следят за курсом валют, хотя доход получают в рублях, свидетельствуют результаты исследования портала Rabota.ru.

Ежедневно интересуются курсом доллара и евро 82 процента жителей нашей страны. Почти столько же респондентов (81%) считают, что колебания валют действительно влияют на их жизнь.

Так, 79 процентов опрошенных называют самый чувствительной к колебаниям валют сферой — торговлю, далее следуют путешествия (69%). Колебания доллара и евро влияют на работу 42 процентов россиян, в основном из-за специфики компаний, которые закупают зарубежное сырье. Лечение выбрали 32% респондентов, стоимость лекарств действительно подвержена колебаниям курсов. Также среди зависимых от валют сфер жизни россияне назвали развлечения, денежные переводы и обучение.