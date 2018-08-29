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«Аэрофлот» увеличит число билетов по «плоским» тарифам
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«Аэрофлот» увеличит количество билетов по «плоским» тарифам на 12% 

ТАСС + ещё 7 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Группа "Аэрофлот" с конца октября увеличит количество билетов по "плоским" тарифам (когда стоимость билета не меняется в зависимости от спроса или близости к дате поездки) на 12%. Об этом говорится в сообщении "Аэрофлота". Как поясняет компания, часть рейсов по "плоским" тарифам будет выполняться авиакомпанией "Россия", входящей в группу "Аэрофлот".
"Начиная с зимнего сезона 2018-2019 гг. ПАО "Аэрофлот" силами дочерней авиакомпании "Россия" увеличит количество билетов по "плоским" тарифам" в среднем на 12%, — говорится в сообщении. — На ряде "острых" направлений также запланировано увеличение количества рейсов".
Программа "плоских" тарифов — инициатива "Аэрофлота", поддержанная президентом РФ Владимиром Путиным. Авиакомпания реализует эту программу с 2015 года. Воспользоваться "плоскими" тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания.
Как отмечают в "Аэрофлоте", данная программа имеет исключительно социальное значение. Ее цель — делать возможным стабильное и доступное воздушное сообщение отдаленных и стратегически важных регионов с центром европейской части страны.
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