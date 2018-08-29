Путин рассказал, почему не хочет поднять пенсии за счёт роста налогов для богатых

Президент РФ Владимир Путин , во время своего телеобращения, посвящённого готовящейся пенсионной реформе, рассказал, почему нельзя повысить пенсии благодаря введению прогрессивной шкалы налогообложения. «По оценкам Минфина применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20 процентов к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, порядка 75–120 миллиардов рублей в год. Этих средств, в лучшем случае, хватит на шесть дней. Потому что ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей», — заявил он. Новости пенсионной реформы: Путин рассказал о своём обещании не повышать пенсионный возраст Телеобращение Путина: Путин не согласился со сроком повышения пенсионного возраста для женщин