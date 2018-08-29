Ещё
Путин рассказал, почему не хочет поднять пенсии за счёт роста налогов для богатых
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.14
79.36
79.50
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.95
77.53
Индексы и котировки Brent
76.07
+0.11 Золото
1204.06
+0.14 РТС
1082.89
+0.12
Динамика валют
EUR / USD
29.08
1.1670
+0.0325
15.08
1.1345
28.08
23.08
19.08

Путин рассказал, почему не хочет поднять пенсии за счёт роста налогов для богатых 

Свободная пресса 45 минут назад
Президент РФ Владимир Путин, во время своего телеобращения, посвящённого готовящейся пенсионной реформе, рассказал, почему нельзя повысить пенсии благодаря введению прогрессивной шкалы налогообложения.
«По оценкам Минфина применение повышенной ставки налога, к примеру, в 20 процентов к высоким доходам, может дать, и то не наверняка, порядка 75–120 миллиардов рублей в год. Этих средств, в лучшем случае, хватит на шесть дней. Потому что ежедневная, я хочу это подчеркнуть, ежедневная потребность на выплату пенсий в России составляет 20 миллиардов рублей», — заявил он.
Новости пенсионной реформы: Путин рассказал о своём обещании не повышать пенсионный возраст
Телеобращение Путина: Путин не согласился со сроком повышения пенсионного возраста для женщин
Свободная пресса: последние новости
"Давать займ или не давать": россияне попадут в кредитный рейтинг Эксперт: на заемщиках кредитный рейтинг существенно не отразится Путин выступит с телеобращением по поводу пенсионной реформы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин назвал цель пенсионных изменений
Украина расстается с миллиардами223
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ6
Мировые рынки погружаются в хаос561
Трамп нанес решающий удар по рублю1104
Видео
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
09:11
Москва получит преимущества при пенсионной реформе
Личный счет
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
01:53
Лукашенко с дерзкими претензиями набросился на Россию
Экономика
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
02:59
Меркель ищет альтернативу российскому газу
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение