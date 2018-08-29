Минфин поддержал идею Минэкономразвития повысить тарифы на ЖКУ

Министерство финансов поддержало предложение Минэкономразвития о двухэтапной индексации тарифов на услуги ЖКХ в 2019 году — 1 января и 1 июля на 1,7% и 2,4% соответственно. Минфин направил в Минэк письмо о согласовании предложения без замечаний, сообщает «Интерфакс»

Минэкономразвития проработало предложения по регулированию коммунальных тарифов в связи с повышением ставки налога на добавленную стоимость (НДС). Индексацию стоимости ЖКУ необходимо провести дважды для компенсации повышения налога, считают в ведомстве. Рост стоимости услуг не должен превысить официального прогноза инфляции — 4,3%. В Минэке отмечали, что совокупное повышение тарифов ЖКХ не превысит целевого инфляционного уровня.

В свою очередь в Минэнерго также выступили с инициативой повысить расценки на услуги ЖКХ в связи с увеличением ставки НДС с 1 января 2019 года на 2%. При этом в ведомстве предлагают сделать индексацию с июля следующего года на 4%, поскольку предлагаемое второе повышение тарифов на 2,4% ниже инфляции.