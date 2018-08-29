Путин счел неэффективными меры о введении прогрессивного налога и налога на доходы ТЭК

Президент России Владимир Путин заявил, что альтернативные меры по решению пенсионного вопроса, в том числе введение прогрессивного налога и дополнительных налогов на доходы топливно-энергетического комплекса «ничего кардинально они не решают». Об этом он сказал во время телеобращения к гражданам страны.

«По моему поручению Правительство вплоть до последнего времени проводило эту работу. Все возможные альтернативные сценарии были тщательно изучены и просчитаны. Оказалось, что, по сути, ничего кардинально они не решают. В лучшем случае просто латают дыры. Или того хуже, несут разрушительные последствия для экономики страны в целом», — заявил Путин.

По мнению президента, введение прогрессивной шкалы подоходного налога принесет в бюджет около 75-120 млрд рублей. Такой суммы хватит на шестидневную выплату пенсий, поскольку ежедневно на эти цели уходит порядка 20 млрд рублей.

Другой неэффективной мерой является продажа государственной собственности, к примеру, зданий Пенсионного фонда.

«Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю. По оценкам, общая стоимость этих объектов — 120 миллиардов рублей. Но даже если мы все их продадим, а деньги направим на пенсии, сможем выплачивать их также порядка шести дней. Это тоже не выход», — отметил российский лидер.

Обложение дополнительными налогами ТЭК позволит выплачивать пенсии несколько месяцев, однако такое решение может поставить под удар всю пенсионную систему. Причиной тому является зависимость комплекса от перепада цен на мировых рынках.

По мнению Путина, использование средств резервных фондов, размер которых зависит от нефтегазовых доходов, тоже нельзя назвать выходов. В случае падения цен резервы будут исчерпаны в течение нескольких месяцев. Увеличение финансирование Пенсионного фонда за счет федерального бюджета в свою очередь приведет к разрушению финансовой системы страны. Такой результат стоит ожидать при увеличении средней пенсии и последующего роста дефицита самого фонда.