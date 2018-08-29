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Голикова оценила отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин
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19.08
Голикова оценила отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин
РИА Новости
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ещё 3
1 час назад
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РИА Новости
ОТКАЗ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН ДО 63 ЛЕТ ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ РФ В 3,2 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ — ГОЛИКОВА
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