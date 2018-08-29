Голикова оценила отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин

ОТКАЗ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН ДО 63 ЛЕТ ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ РФ В 3,2 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ — ГОЛИКОВА