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Голикова оценила отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин
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Голикова оценила отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
ОТКАЗ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН ДО 63 ЛЕТ ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ РФ В 3,2 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ — ГОЛИКОВА
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