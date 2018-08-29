Пенсионный фонд России. Досье

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) — государственный внебюджетный фонд, занимающийся выплатой пенсионного обеспечения граждан РФ (трудовые, государственные и другие пенсии), учетом страховых средств, поступающих по обязательному пенсионному страхованию, персонифицированным учетом участников системы обязательного пенсионного страхования, выплатой материнского капитала, управлением средствами пенсионной системы.

Пенсионный фонд РСФСР был образован постановлением Верховного Совета РСФСР от 22 декабря 1990 года. Современное название получил согласно постановлению Верховного совета РФ от 27 декабря 1991 года.

Законодательство

Первоначально фонд был подотчетен Верховному Совету РСФСР. В соответствии с постановлением Совета министров — правительства РФ от 22 сентября 1993 года, ПФР был переведен в ведение правительства РФ. Координация деятельности фонда возложена на Министерство труда и социальной защиты РФ (в соответствии с указом президента РФ от 21 мая 2012 года «О структуре федеральных органов исполнительной власти»).

Основными документами, регулирующими деятельность ПФР, являются Положение о Фонде (утверждено постановлением Верховного совета РФ от 28 декабря 1991 года), федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» от 15 декабря 2001 года и другие.

В соответствии с Положением о ПФР, он и его денежные средства находятся в собственности государства. Денежные средства ПФР не входят в состав бюджетов, других фондов и изъятию не подлежат. При этом средства Фонда формируются за счет страховых взносов (работодателей и работающих граждан) и ассигнований из бюджета РФ. Бюджет Пенсионного фонда утверждается Государственной думой РФ по представлению правительства РФ.

Основная задача ПФР — сбор и распределением пенсионных средств, учет пенсионеров, разъяснительная работа с населением. Фонд сам не выступает с инициативами о реформах в области пенсионного обеспечения, но проводит научно-исследовательские работы в этой области участвует в разработке нормативных актов.

Статистика

В составе ПФР 84 отделения во всех регионах РФ, а также в городе Байконур (Казахстан), при этом в Москве и Московской области и Санкт-Петербурге и Ленинградской области отделения совмещены. Всего в ПФР действуют 2 тыс. 460 управлений и клиентских служб. Численность персонала фонда — 108,8 тыс. человек. О средней заработной плате ПФР в годовых отчетах не сообщает, по состоянию на конец 2016 года в системе ПФР рядовые сотрудники получали около 30 тыс. руб.

По данным годового отчета, в 2017 году доходы ПФР составляли 8,26 трлн руб. (рост на 8,3% по сравнению с 2016 годом). Дотации из федерального бюджета — 3,7 трлн руб. Расходы фонда в 2017 году — 8,32 трлн руб. (рост на 6,3%), из них 6,38 трлн руб. — выплаты страховой части трудовой пенсии. Всего в России выплаты из ПФР в 2017 году получали 43,5 млн человек.

Дефицит бюджета ПФР в 2017 году составил 59,4 млрд руб., в 2016 году — 204,4 млрд руб. Основной источник покрытия дефицита фонда — дотации из федерального бюджета.

Председатель правления ПФР с 17 июля 2008 года — Антон Дроздов

Официальный сайт — www.pfrf.ru.