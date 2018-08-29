Ещё
Голикова оценила отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.90
$
68.24
79.56
79.74
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.35
–0.08 Золото
1204.59
+0.15 РТС
1090.03
+0.46
Динамика валют
EUR / USD
30.08
1.1714
+0.0337
16.08
1.1377
29.08
24.08
20.08

Голикова оценила отказ от увеличения пенсионного возраста для женщин 

РИА Новости 15 часов назад
Фото: РИА Новости
ОТКАЗ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА ДЛЯ ЖЕНЩИН ДО 63 ЛЕТ ОБОЙДЕТСЯ БЮДЖЕТУ РФ В 3,2 ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ — ГОЛИКОВА
РИА НОВОСТИ
Последние новости
Снижение повышения. Что изменится в пенсионной реформе "Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина Как банки обманывают получателей кредитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом34
Названы самые влиятельные россияне339
В России начнут новую «стройку века»53
Голикова обозначила сроки выхода на пенсию317
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
Видео
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
00:43
Трамп нанес решающий удар по рублю
Экономика
00:59
Путин назвал цель пенсионных изменений
Экономика
24:57
Мировые рынки погружаются в хаос
Рынки
03:55
Россия потеряла миллиарды
Экономика Рынки
02:23
Минфин поддержал повышение тарифов ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение