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Омскую область профинансируют на 3 миллиарда рублей
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Омскую область профинансируют на 3 миллиарда рублей 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Банк ВТБ по итогам открытых аукционов заключит государственные контракты с Министерством финансов Омской области на общую сумму 3 млрд рублей.
До конца 2020 года ведомству будут открыты три невозобновляемые кредитные линии по ставке 7,5% годовых. Заемные ресурсы планируется направить на финансирование областного бюджета и погашение долговых обязательств.
«Реализация мер поддержки региональной экономики за счет финансирования областного бюджета позволяет на местах решать важные социальные и экономические задачи. Банк готов предложить комфортные условия для развития сотрудничества с областью», -, прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка Руслан Ерёменко.
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