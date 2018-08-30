Омскую область профинансируют на 3 миллиарда рублей

Банк ВТБ по итогам открытых аукционов заключит государственные контракты с Министерством финансов Омской области на общую сумму 3 млрд рублей.

До конца 2020 года ведомству будут открыты три невозобновляемые кредитные линии по ставке 7,5% годовых. Заемные ресурсы планируется направить на финансирование областного бюджета и погашение долговых обязательств.

«Реализация мер поддержки региональной экономики за счет финансирования областного бюджета позволяет на местах решать важные социальные и экономические задачи. Банк готов предложить комфортные условия для развития сотрудничества с областью», -, прокомментировал руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка Руслан Ерёменко.