В Подмосковье повысили зарплату соцработников

В Подмосковье повысили зарплату врачей, педагогов, тренеров и соцработников

Власти Московской области повысили с 1 сентября зарплату врачей, педагогов, тренеров и соцработников региона.

Так, с 1 сентября увеличилась доплата за классное руководство. Ранее она составляла 1 тыс. рублей, а с 2018-2019 учебного года составит 5 тыс. рублей. Аналогичное повышение с 1 тыс. рублей до 6 тыс. рублей в месяц сделано для молодых специалистов. Сейчас средняя зарплата учителя в Московской области составляет порядка 61 тыс. рублей.

Также с 1 сентября зарплата врачей и среднего медперсонала увеличилась в среднем на 15%. Сейчас врачи в Подмосковье зарабатывают около — 89 тыс. рублей, медсестры — 50 тыс., младший медперсонал получает порядка 44 тыс. рублей.

Дополнительно к этому повысилась примерно на 15% зарплата работников муниципальных учреждений культуры, сейчас она составляет около 46 тыс. рублей. Специалисты учреждений социального обслуживания и работники государственных учреждений физкультуры и спорта Подмосковья будут получать на 10% больше с 1 сентября.