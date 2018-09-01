Ещё
В Подмосковье повысили зарплату соцработников
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.72
$
67.83
79.10
78.85
Прогноз
03.09 – 10.09
$
66.50
77.00
Индексы и котировки Brent
77.42
+0.00 Золото
1201.47
+0.02 РТС
1092.29
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
31.08
1.1603
+0.0166
19.08
1.1437
30.08
26.08
21.08

В Подмосковье повысили зарплату врачей, педагогов, тренеров и соцработников 

ТАСС + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Московской области повысили с 1 сентября зарплату врачей, педагогов, тренеров и соцработников региона.
Так, с 1 сентября увеличилась доплата за классное руководство. Ранее она составляла 1 тыс. рублей, а с 2018-2019 учебного года составит 5 тыс. рублей. Аналогичное повышение с 1 тыс. рублей до 6 тыс. рублей в месяц сделано для молодых специалистов. Сейчас средняя зарплата учителя в Московской области составляет порядка 61 тыс. рублей.
Также с 1 сентября зарплата врачей и среднего медперсонала увеличилась в среднем на 15%. Сейчас врачи в Подмосковье зарабатывают около — 89 тыс. рублей, медсестры — 50 тыс., младший медперсонал получает порядка 44 тыс. рублей.
Дополнительно к этому повысилась примерно на 15% зарплата работников муниципальных учреждений культуры, сейчас она составляет около 46 тыс. рублей. Специалисты учреждений социального обслуживания и работники государственных учреждений физкультуры и спорта Подмосковья будут получать на 10% больше с 1 сентября.
ТАСС: последние новости
Власти Подмосковья в ближайшее время внесут в облдуму законопроект о сохранении льгот Ставка налога для самозанятых может быть установлена на уровне 4% Сотрудница банка в Калининграде оформляла кредиты несуществующим людям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Еще четыре страны присоединились к санкциям против РФ268
Стало известно, сколько людей получат «прибавку Путина»158
Меркель вернула США бумеранг газовой зависимости от РФ7
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль350
«Пятерочка» решила нажиться на пенсионерах67
Видео
07:48
Россия побьет очередной экономический рекорд
Экономика
01:54
Названы самые влиятельные россияне
Компании Политика
00:28
Россия стала основным инвестором Украины
Экономика
00:59
Льготы отвяжут от пенсий
Личный счет
04:24
Песков объяснил желание Путина обратиться к россиянам
Экономика
01:31
Пенсии повысят с 1 января
Личный счет Экономика
24:30
Деньги утекают из России
Экономика
03:11
Россияне столкнулись с имущественным коллапсом
Недвижимость Другое
00:54
Россияне готовят детей к школе за ползарплаты
Личный счет
02:23
В платежках россиян нашли чужие долги за ЖКХ
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение