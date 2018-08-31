Пострадавшие от наводнения жители Приморья смогут получить компенсацию без страховки

ВЛАДИВОСТОК, 31 августа. / ТАСС /. Жители Приморского края, пострадавшие от наводнения, теперь смогут получить компенсацию за утрату имущества без страховки. Глава Приморского края Андрей Тарасенко в пятницу подписал постановление, которое отменяет необходимость предоставления страховых документов при подаче заявления на компенсацию ущерба, сообщается на сайте краевой администрации.

"В пятницу, 31 августа, глава региона подписал постановление, которое вносит изменение в краевое законодательство. Так, из перечня документов, предоставляемых гражданами для включения их в списки нуждающихся в оказании разовой материальной помощи в связи с утратой ими имущества первой необходимости, по решению Андрея Тарасенко, исключен договор страхования движимого имущества… Таким образом, теперь разовая материальная помощь пострадавшим гражданам за частичную или полную утрату имущества может быть оказана в размере 50-100 тыс. рублей вне зависимости от наличия договора страхования", — говорится в сообщении.

Сейчас, размер выплат из краевого бюджета составляет 10 тыс. рублей за подтопленный дом и 10 тыс. — за пострадавший огород. Компенсация за частичную или полную утрату имущества составляет от 50 до 100 тыс. рублей, в зависимости от причиненного ущерба. При этом на последнюю выплату, по краевому законодательству, имели право только те жители, имущество которых застраховано.

Отмечается, что это решение руководитель края принял после встречи с жителями районов, оказавшихся в зоне паводка. Жители нескольких поселков пожаловались, что страховые компании отказываются страховать дома и огороды из-за того, что село постоянно оказывается зоне подтопления. При этом выплат, на которые могут рассчитывать люди, по их мнению, не хватит на восстановление домов, мебели, покупку продуктов взамен тех, которые с огородом смыла вода.

В Приморском крае продолжается наводнение из-за непрекращающихся с 21 августа дождей. С 25 августа режим ЧС был введен в пяти муниципалитетах: Уссурийском городском округе, Михайловском, Надеждинском, Черниговском и Октябрьском районах. В Приморском крае работают 60 оценочных комиссий, которые принимают заявления от пострадавших граждан и оценивают ущерб. Первые данные должны быть представлены к понедельнику, 3 сентября.