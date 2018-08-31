Бизнесу предложат вложить 1,5 трлн в госпрограмму за льготы по кредитам

Власти предложат бизнесу профинансировать на 1,5 трлн рублей государственную программу «Цифровая экономика».

Об этом в пятницу, 31 августа, пишут «Ведомости» со ссылкой на паспорт программы. Уточняется, что 1,5 триллиона — это внебюджетная часть финансирования шести направлений «Цифровой экономики» в 2019-2024 годах.

Отмечается, что власти предложат бизнесу профинансировать программу в обмен на льготные ставки по кредитам. В частности, обсуждаются и субсидированные кредиты для IT-компаний.

По данным газеты, на внебюджетные деньги должно быть реализовано одно из шести направлений госпрограммы — «Информационная инфраструктура», которая подразумевает улучшение сетей связи и даа-центров, развитие сети 5G, интернета вещей в главных отраслях экономики, интернета в малонаселенных пунктах, образовательных учреждениях и больницах. Один из федеральных чиновников подчеркнул, что расходы на другие направления программы могут повыситься.

Между тем компании, которые подавали свои предложения по развитию цифровой экономики, предлагали потратить на развитие инфраструктуры в несколько раз меньше суммы, указанной в паспорте программы.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что у компаний, заинтересованных в проекте, «даже совокупно» нет 1,5 триллиона рублей для финансирования программы.