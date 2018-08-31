Сотрудница банка в Калининграде оформляла кредиты несуществующим людям

МОСКВА, 31 августа. / ТАСС /. Сотрудница банка в Калининграде оформляла кредиты на вымышленных людей, используя для этого имена своих коллег, уголовное дело в отношении нее направлено в суд. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте регионального управления МВД.

"Следователи завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 37-летней сотрудницы одного из банков. Обвиняемая оформляла потребительские кредиты на вымышленных людей. При этом в целях сокрытия своей преступной деятельности она использовала логины и пароли своих коллег без их ведома", — сказано в сообщении.

По данным управления, у обвиняемой был сообщник — сотрудник магазина, который обналичивал выданные на покупку бытовой техники кредиты и передавал ей деньги. Обман в банке заподозрили, когда заметили, что некоторые заемщики не выполняют кредитные обязательства.

Следствием была установлена причастность обвиняемой к 15 эпизодам преступной деятельности с ущербом на сумму более миллиона рублей, уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество с использованием должностного положения», материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.