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Сотрудница банка в Калининграде оформляла кредиты несуществующим людям
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Сотрудница банка в Калининграде оформляла кредиты несуществующим людям 

ТАСС + ещё 4 52 минуты назад
Фото: Вести Калининград
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Сотрудница банка в Калининграде оформляла кредиты на вымышленных людей, используя для этого имена своих коллег, уголовное дело в отношении нее направлено в суд. Об этом сообщается в пятницу на официальном сайте регионального управления МВД.
"Следователи завершили расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении 37-летней сотрудницы одного из банков. Обвиняемая оформляла потребительские кредиты на вымышленных людей. При этом в целях сокрытия своей преступной деятельности она использовала логины и пароли своих коллег без их ведома", — сказано в сообщении.
По данным управления, у обвиняемой был сообщник — сотрудник магазина, который обналичивал выданные на покупку бытовой техники кредиты и передавал ей деньги. Обман в банке заподозрили, когда заметили, что некоторые заемщики не выполняют кредитные обязательства.
Следствием была установлена причастность обвиняемой к 15 эпизодам преступной деятельности с ущербом на сумму более миллиона рублей, уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество с использованием должностного положения», материалы уже направлены в суд для рассмотрения по существу.
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