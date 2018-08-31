Пенсии повысят с 1 января

1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев

Также в ходе сегодняшнего совещания о расходах федерального бюджета глава правительства рассказал, что в первый день будущего года будут проиндексированы зарплаты работников бюджетной сферы.

Кроме того, Медведев сообщил, что 1 января 2019-го будет реализовано одно из предложений президента Владимира Путина о смягчении пенсионной реформы, а именно о двукратном росте максимального размера пособия по безработице для россиян, достигших предпенсионного возраста.

Наконец, премьер отметил необходимость учесть в бюджете реализацию и других поручений Путина.

Два дня назад в ходе телеобращения глава государства распорядился увеличить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63 лет, как предполагает предложенный правительством законопроект, а до 60, а также законодательно закрепить понятие «предпенсионный возраст» и наказывать тех работодателей, которые уволят достигших его людей.