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Пенсии повысят с 1 января
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Пенсии повысят с 1 января 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
1 января 2019 года страховые пенсии неработающим пенсионерам будут проиндексированы. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Также в ходе сегодняшнего совещания о расходах федерального бюджета глава правительства рассказал, что в первый день будущего года будут проиндексированы зарплаты работников бюджетной сферы.
Кроме того, Медведев сообщил, что 1 января 2019-го будет реализовано одно из предложений президента Владимира Путина о смягчении пенсионной реформы, а именно о двукратном росте максимального размера пособия по безработице для россиян, достигших предпенсионного возраста.
Наконец, премьер отметил необходимость учесть в бюджете реализацию и других поручений Путина.
Два дня назад в ходе телеобращения глава государства распорядился увеличить возраст выхода на пенсию для женщин не до 63 лет, как предполагает предложенный правительством законопроект, а до 60, а также законодательно закрепить понятие «предпенсионный возраст» и наказывать тех работодателей, которые уволят достигших его людей.
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