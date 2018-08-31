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Пенсионные изменения позволят проиндексировать пенсии, заявила Голикова
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Пенсионные изменения позволят проиндексировать пенсии, заявила Голикова
РИА Новости
1 час назад
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РИА Новости
ПЕНСИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ ИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ В РФ ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ И ПОСЛЕ 2024 ГОДА — ГОЛИКОВА
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