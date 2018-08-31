Пенсионные изменения позволят проиндексировать пенсии, заявила Голикова

ПЕНСИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЗВОЛЯТ ИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ В РФ ВЫШЕ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ В БЛИЖАЙШИЕ ШЕСТЬ ЛЕТ И ПОСЛЕ 2024 ГОДА — ГОЛИКОВА