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Т. Голикова: Инициативы В. Путина по пенсионному законодательству финансово урегулированы
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Т. Голикова: Инициативы В. Путина по пенсионному законодательству финансово урегулированы 

Агентство «Москва» + ещё 7 33 минуты назад
Предложенные президентом РФ Владимиром Путиным инициативы по изменениям в пенсионном законодательстве финансово урегулированы. Об этом журналистам сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Все это (инициативы президента РФ по изменениям в пенсионном законодательстве — прим. Агентства «Москва») обеспечено законом о федеральном бюджете, законом о бюджете Пенсионного фонда, законом о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день все инициативы президента с точки зрения финансов практически урегулированы», — заявила Т. Голикова.
Законопроект об изменении пенсионного законодательства был принят Госдумой в первом чтении 19 июля 2018 г. В конце августа В. Путин выступил с телеобращением к жителям страны, в котором предложил смягчить некоторые параметры, разработанные правительством РФ.
В частности, глава государства предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. Многодетные матери должны выходить на пенсию раньше, при этом за каждого ребенка возраст выхода на пенсию будет уменьшаться на один год. Для граждан, которые должны были выходить на пенсию в ближайшие два года, предложено установить льготу — право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового пенсионного возраста. Также президентом РФ было предложено установить для работодателей административную или уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста. При этом В. Путин предложил установить, что предпенсионный возраст будет наступать за пять лет до выхода на пенсию.
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