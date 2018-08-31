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Определена ставка налога для самозанятых
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Ставка налога для самозанятых может быть установлена на уровне 4% 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ставку налога для самозанятых могут установить на уровне 4%. Об этом заявила в пятницу вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции.
"У нас было много споров, какую ставку устанавливать. Сейчас мы близки к решению. Склоняемся к тому, что ставка по услугам, которые предоставляют физические лица, не должна превышать 4%, ставка по услугам, которые предоставляют юридические лица, не должна превышать 6%", — сказала Голикова.
В мае Минфин России предложил ввести отдельный налог для самозанятых граждан — на профессиональный доход.
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