Определена ставка налога для самозанятых

Ставка налога для самозанятых может быть установлена на уровне 4%

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Что изменится в жизни россиян с 1 сентября 2018 года

Исследование: российские школьники в среднем тратят около 3 тыс. рублей в месяц

Власти Подмосковья в ближайшее время внесут в облдуму законопроект о сохранении льгот