Макаров рассказал, когда вступят в силу все «путинские пенсионные поправки»

Все озвученные президентом России Владимиром Путиным меры, корректирующие правительственную инициативу по изменению пенсионного законодательства, вступят в действие не позднее 1 января 2019 года, сообщил в пятницу глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров

Часть «путинских поправок», по словам депутата, будет принята в рамках правительственного законопроекта по повышению пенсионного возраста, принятого Госдумой в первом чтении 19 июля. Остальная часть нововведений будет представлена в виде самостоятельного закона, «который будет принят до конца года».

«Обеспечение деньгами всех предложенных президентом мер будет отражено в трёхлетнем бюджете Пенсионного фонда и бюджете страны. Обязательства бюджета ПФР будут синхронизированы с федеральным бюджетом. Ни один рубль не пропадет», — заверил депутат.

Ранее « Парламентская газета » сообщала, что 29 августа президент России в телеобращении объяснил, зачем нужны изменения пенсионной системы. По словам Путина, если сегодня ничего не предпринять, то в будущем у государства просто не хватит денег для индексации пенсий, после чего и сама регулярная их выплата может стать проблемой.

Глава государства констатировал, что изменения позволят «не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но и обеспечить их устойчивый рост». Так, с 2019 года выплаты будут индексироваться на семь процентов, что в два раза выше прогнозируемой инфляции.

Ежегодно пенсия по старости для неработающих пенсионеров в среднем будет увеличиваться на тысячу рублей, и к 2024 году она может составить уже 20 тыс. рублей в месяц.

Чтобы всё это не осталось на словах, Путин призвал заложить в законопроект о пенсионной системе механизм ежегодного увеличения пенсий. Сделать это он поручил ко второму чтению документа в Госдуме.