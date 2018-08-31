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Макаров рассказал, когда вступят в силу все «путинские пенсионные поправки»
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Макаров рассказал, когда вступят в силу все «путинские пенсионные поправки» 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Все озвученные президентом России Владимиром Путиным меры, корректирующие правительственную инициативу по изменению пенсионного законодательства, вступят в действие не позднее 1 января 2019 года, сообщил в пятницу глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Часть «путинских поправок», по словам депутата, будет принята в рамках правительственного законопроекта по повышению пенсионного возраста, принятого Госдумой в первом чтении 19 июля. Остальная часть нововведений будет представлена в виде самостоятельного закона, «который будет принят до конца года».
«Обеспечение деньгами всех предложенных президентом мер будет отражено в трёхлетнем бюджете Пенсионного фонда и бюджете страны. Обязательства бюджета ПФР будут синхронизированы с федеральным бюджетом. Ни один рубль не пропадет», — заверил депутат.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что 29 августа президент России в телеобращении объяснил, зачем нужны изменения пенсионной системы. По словам Путина, если сегодня ничего не предпринять, то в будущем у государства просто не хватит денег для индексации пенсий, после чего и сама регулярная их выплата может стать проблемой.
Глава государства констатировал, что изменения позволят «не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но и обеспечить их устойчивый рост». Так, с 2019 года выплаты будут индексироваться на семь процентов, что в два раза выше прогнозируемой инфляции.
Ежегодно пенсия по старости для неработающих пенсионеров в среднем будет увеличиваться на тысячу рублей, и к 2024 году она может составить уже 20 тыс. рублей в месяц.
Чтобы всё это не осталось на словах, Путин призвал заложить в законопроект о пенсионной системе механизм ежегодного увеличения пенсий. Сделать это он поручил ко второму чтению документа в Госдуме.
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