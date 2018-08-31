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Голикова: предложения Путина по пенсионным изменениям финансово обеспечены
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Голикова: предложения Путина по пенсионным изменениям финансово обеспечены 

РИА Новости + ещё 4 15 часов назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ: ВСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ПО ПЕНСИОННОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ФИНАНСОВО ОБЕСПЕЧЕНЫ — ГОЛИКОВА
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