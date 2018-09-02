ФАС избавит россиян от высоких цен на авиабилеты до конца года

В ведомстве считают, что цены на авиабилеты в РФ сильно завышены.

По словам Артемьева, ФАС вместе с российскими авиаперевозчиками провела проверку нескольких систем бронирования и продажи билетов. Как пишет «360», в результате ко всем сервисам появился ряд претензий.

Руководитель ведомства отметил, что цены на авиабилеты в настоящий момент сильно завышенные, а в отдельных случаях они и вовсе «заоблачные и экономически необоснованные». В ФАС считают, что до конца 2018 года нужно «внести некоторые изменения в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом».

Ранее сообщалось, что российский лоукостер «Победа» получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы в связи с навязыванием пассажирам авиаперевозчика условий провоза багажа.