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ФАС избавит россиян от высоких цен на авиабилеты
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ФАС избавит россиян от высоких цен на авиабилеты до конца года 

ТК «Звезда» + ещё 18 2 минуты назад
Фото: Leonid Faerberg Transport Photo/Images/Globallookpress
В ведомстве считают, что цены на авиабилеты в РФ сильно завышены.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ до конца текущего года сформулирует предложения по новым подходам к ценообразованию на авиабилеты. Соответствующее заявление сделал руководитель ведомства Игорь Артемьев.
По словам Артемьева, ФАС вместе с российскими авиаперевозчиками провела проверку нескольких систем бронирования и продажи билетов. Как пишет «360», в результате ко всем сервисам появился ряд претензий.
Руководитель ведомства отметил, что цены на авиабилеты в настоящий момент сильно завышенные, а в отдельных случаях они и вовсе «заоблачные и экономически необоснованные». В ФАС считают, что до конца 2018 года нужно «внести некоторые изменения в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом».
Ранее сообщалось, что российский лоукостер «Победа» получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы в связи с навязыванием пассажирам авиаперевозчика условий провоза багажа.
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