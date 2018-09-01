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В России пересмотрят цены на авиабилеты
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В России пересмотрят цены на авиабилеты 

Lenta.ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России планирует до конца года предложить новые подходы к алгоритму ценообразования на авиабилеты. Об этом заявил руководитель ведомства Игорь Артемьев, его слова в субботу, 1 сентября, приводит ТАСС.
По его словам, служба завершила проверку зарубежных систем бронирования и продажи билетов, в том числе Sabre и Amadeus. «В общем, конечно, мы имеем большие претензии к ценообразованию в этой сфере», — отметил Артемьев. «Мы полны решимости уже до конца этого года внести изменения некоторые в те подходы к ценообразованию, которые сегодня диктуются этими системами и менеджментом», — добавил он.
Как пояснил глава ФАС, нынешние цены «слишком высокие, а в некоторых случаях вообще заоблачные и экономически необоснованные».
В августе сообщалось, что цены на авиабилеты на рейсы из России за рубеж выросли из-за падения курса рубля. Как сообщал представитель компании tutu.ru, авиабилеты на зарубежные направления подорожали на 5-8 процентов. По данным билетного агентства Biletix, стоимость билетов с бесплатным багажом на рейсы из Москвы в Барселону и обратно выросла на 5-15 процентов, а из Москвы в Париж и обратно — на 6-10 процентов.
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