В Госдуме подсчитали стоимость реализации предложений Путина по пенсиям

Реализация предложений президента РФ Владимира Путина по изменениям в пенсионной системе обойдется бюджету страны в 2,5 триллиона рублей до 2034 года. Об этом глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров рассказал в интервью телеканалу «Россия 1».

По его словам, на первом этапе реализации реформы до 2024 года потребуется порядка 750 миллиардов. При этом обеспечение «более плавного перехода» для тех, кто будет выходить на пенсию в ближайшие два года (на полгода раньше положенного), обойдется в 511 миллиардов рублей.

Андрей Макаров уточнил, что для обеспечения мягких пенсионных изменений готовится трансфер в Пенсионный фонд в размере 500 миллиардов рублей. «Чтобы все эти обязательства выполнить», — подчеркнул он.