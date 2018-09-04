«Победа» повысила оплату за багаж после требований ФАС

«Победа» повысила тариф на провоз багажа после требований ФАС

«Победа» повысила стоимость провоза багажа после требования ФАС отменить промотариф. С 4 сентября провоз 10 килограммов багажа обойдется почти в 800 рублей вместо прежних 500 рублей.

Ранее Федеральная антимонопольная служба потребовала снять ограничение на количество мест багажа по промотарифу. Он позволял провозить багаж по сниженной цене клиентам, которые оплачивали услуги на сайте авиакомпании. Тариф распространялся на ограниченное количество мест багажа. Антимонопольная служба сочла это несправедливым, поскольку при оформлении услуги в агентствах и аэропортах провоз 10 килограммов багажа на рейсах «Победы» стоит 1000 рублей.

Перевозчик сообщил, что повышение тарифа — вынужденная мера, и отметил, что 70% его клиентов устраивает бесплатная норма ручной клади — они не платят за дополнительный багаж. Комментирует исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев

Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт»: «Сейчас есть возможность именно 10-килограммовый багаж оплатить двоим и дешевле, чем раньше стоил, допустим, 20-килограммовый багаж. Позиция авиакомпаний предельно простая: чем больше различного рода сервисов и дополнительных услуг, не относящихся к перелету из точки А в точку Б, будет включено в разряд обязательств, тем дороже будут билеты. Поэтому всякий раз, когда есть пассажиры, которым нужно помимо перелета получить множество дополнительных услуг, они будут недовольны тем, что за них приходится доплачивать. Но при этом их недовольство, если ФАС и далее будет принимать их сторону, будет в итоге отражаться на минимальной стоимости авиабилета для всех без исключения пассажиров, включая тех, кто летает налегке. В данном случае это будет распространяться на тех, кто путешествует с багажом, возможности сэкономить у них не останется».

В «Победе» заявили, что ввели промотариф на багаж до 10 килограммов, чтобы всего лишь стимулировать клиентов заходить на сайт авиакомпании за самыми низкими ценами. Но ФАС потребовала от компании прекратить навязывать невыгодные условия потребителям. В случае невыполнения этого требования ведомство пригрозило возбудить в отношении перевозчика антимонопольное дело.