Кредиты наличными берут под колпак

Центробанке задумались над новыми мерами по сдерживанию активных темпов роста необеспеченного кредитования населения, рассказали News.ru знакомые с задумкой регулятора источники на банковском рынке, а также глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков

Речь идет о том, чтобы дополнить действующие и грядущие ограничения на выдачу займов наличными или кредиток, уточнили собеседники портала. В Банке России не стали комментировать данную информацию.

Темпы роста задолженности россиян по необеспеченным кредитам только в первой половине года составили 20,3%. В целом кредитование физлиц растёт вдвое медленнее — на 11,6% за январь — июль 2018 года. Даже ипотека увеличивается не так быстро: за первое полугодие портфель займов на покупку жилья прибавил 10,6%. Впрочем, по скорости выдач этот сегмент розницы лидирует: за шесть месяцев текущего года банки выдали 663,4 тыс. ипотечных кредитов на 1,3 трлн рублей, что на 57% больше прошлогоднего показателя, говорится в материалах госкомпании «Дом.рф».

ЦБ с 1 сентября уже повысил для банков коэффициенты риска по потребкредитам в зависимости от размера ПСК (полной стоимости кредита). Для кредитов с ПСК в диапазоне 10−15% новый коэффициент риска составляет 130% вместо прежних 100%, со значением 15−20% — коэффициент риска 150% (против 110%), со значением 20−25% — коэффициент риска 180% (вместо 120%), со значением 25−30% коэффициент риска повышен до 200% со 140%. Для банков это означает, что выдавать дорогие кредиты станет невыгодно. Необеспеченные займы как раз традиционно проходят по повышенной ПСК.

Как пояснили в ЦБ ранее, пофышение банковских коэффициентов нужно, чтобы обеспечить качественный рост кредитных портфелей банков, не наращивать закредитованность населения и в целом повысить устойчивость всей финансовой системы.

Кроме того, с октября 2019 года банки по поручению регулятора будут рассчитывать коэффициент долговой нагрузки населения — отношение всех ежемесячных платежей по займам к ежемесячному доходу. Чем больше такой коэффициент, тем больше банкам потребуется резервов при выдаче займа.

Если будут введены ограничения по темпам роста кредитования, то вырастут процентные ставки при наличии того же спроса со стороны населения, предупреждает Анатолий Аксаков. Сейчас средняя ПСК по необеспеченным кредитам населению варьируется от 14,9% до 27,7% годовых в зависимости от суммы и срока займа, говорится в материалах ЦБ. Из-за удорожания кредитов россияне могут ринуться в микрофинансовые или микрокредитные компании, где проценты ещё выше и могут достигать сотни за весь срок кредитования, добавляет депутат.

Вводить новые ограничения, а также коэффициент долговой нагрузки нужно очень аккуратно — в зависимости от суммы кредита. В комментарии News.ru Аксаков выдвинул идею обязать банки рассчитывать коэффициент только кредитов в 100 тыс. рублей и больше. ЦБ предлагает 30 тыс., подчеркнул он.

«К сожалению, сейчас справки НДФЛ, которые берутся для определения суммы дохода, направо и налево продаются, и проверить их реальность очень тяжело. Сначала нужно обеспечить доступ к данным ПФР и налоговой», — резюмирует парламентарий.