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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
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Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт 

Москва24 + ещё 5 38 минут назад
Фото: Москва24
Новая схема кражи денег с банковских карт появилась в России, пишет газета «Известия».
Как рассказали изданию в компании Zecurion, специализирующейся на кибербезопасности, мошенники придумали новый способ обмана.
Потенциальным жертвам хакеры отправляют SMS со ссылкой на федеральный закон о блокировке карты банком в связи с тем, что последняя операция показалась ему подозрительной.
Затем держателям карт предлагается позвонить по телефону для подтверждения трансакции и назвать персональные данные. После сообщения личной информации хозяин банковской карты лишается средств.
Согласно оценкам компании «Атак Киллер», от нового сценария мошенничества пострадало уже порядка ста человек. Сообщается, что общий ущерб составил около 2 млн рублей.
По словам экспертов, успех новой схемы объясняется тем, что преступники оперативно отслеживают и мастерски копируют реальные изменения в работе банков.
Ранее сообщалось, что банки столкнулись с массовым вбросом фальшивых пятитысячных купюр. Оценить ущерб специалисты затруднились, но предположили, что речь идет о нескольких миллионах рублей убытков на банк.
Банкиры подчеркивают, что вброс фальшивых денег в банкоматы случается редко. Отследить и поймать преступников будет сложно.
Для перенастройки программного обеспечения банкоматов требуется время. До решения проблемы многие банки предпочли пока не принимать в уязвимые банкоматы пятитысячные банкноты.
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