Конец кредитной кабалы: россиянам ограничили займы

Россияне будут тратить на оплату кредитов не более половины совокупного дохода семьи, если будут приняты новые поправки в законодательство. По замыслу депутатов, это должно оградить россиян от кредитной кабалы.

Депутаты Госдумы хотят ограничить платежи россиян по кредитам — они должны составлять не более половины совокупного дохода семьи. При превышении отметки в 50% банкам и МФО запретят выдавать займы.

Именно такое ограничение долговой нагрузки заемщиков сейчас разрабатывает комитет Госдумы по финансовому рынку, рассказал «Известиям» председатель комитета Анатолий Аксаков . По замыслу депутатов, законопроект должен оградить россиян от кредитной кабалы. Соответствующие поправки будут разработаны до конца осени и внесены в законы «О банках и банковской деятельности» и «О микрофинансовых организациях».

В свою очередь ЦБ разрабатывает свой механизм ограничений «для обеспечения качественного роста кредитных портфелей банков, не приводящего к избыточной закредитованности населения», сообщили газете в пресс-службе регулятора. Механизм регулирования потребительского кредитования также будет основан на показателе долговой нагрузки.

Как ранее писала «Газета.Ru» , в осеннюю сессию депутаты хотят внести в Госдуму законопроект, которым предполагается ввести ограничения максимального размера платежей по кредиту от семейного дохода. В комитете Госдумы не было согласия по поводу уровня ограничения, говорил «Газете.Ru» Аксаков.

«Ведутся дискуссии, будет ли это 40% или 50% (месячная выплата по кредиту не должна будет превышать порог в 40-50% от дохода семьи — «Газета.Ru»)», — указывал председатель комитета.

По его словам, банки обязаны учитывать возможности семейного дохода при выдаче кредита, особенно на большие суммы. При этом предлагалось ввести ограничения только для займов от 100 тысяч рублей, вне зависимости от вида кредита: автокредит, ипотека, потребкредит и так далее.

Ограничения по размеру займа от дохода семьи должны коснуться и займов в микрофинансовых организациях, указывал Аксаков.

Вместе с тем, существует проблема с «липовыми» справками НДФЛ. Решения этой проблемы пока нет, говорил председатель комитета Госдумы.

Угроза кризиса

Банк России обеспокоен «взрывным» ростом необеспеченных потребкредитов, говорил в апреле заместитель председателя регулятора Василий Поздышев

«Если хорошие темпы роста ипотеки нами приветствуются, то высокие темпы роста необеспеченных потребительских ссуд начинают немного беспокоить. Если так продолжится, то темпы роста кредитного портфеля будут превышать темпы экономического роста», — отметил он.

Зампред ЦБ также указывал, что в России увеличилось число схем, когда необеспеченное потребительское кредитование связано с ростом высокорисковой ипотеки — рост необеспеченной ипотеки и необеспеченных ссуд может привести к накоплению существенных рисков.

Из-за ускорения кредитной активности в сегменте необеспеченного потребкредитования ЦБ в этом году уже дважды пересматривал шкалу коэффициентов риска для расчета нормативов достаточности капитала по займам в зависимости от их полной стоимости. В августе ЦБ повысил коэффициенты риска по выданным после 1 сентября необеспеченным потребкредитам в зависимости от процентной ставки.

В обзоре банковского сектора за первое полугодие 2018 года агентство «Эксперт РА» также предупреждало о рисках банковского кризиса в России. Банки нарастили выдачи кредитов, тогда как роста платежеспособности заемщиков нет. «Розничный бум в перспективе двух лет сменится кризисом», — отмечали аналитики.

С июля 2017 по июль 2018 года объем задолженностей физлиц перед банками вырос на 19% достигнув показателей 2014 года.

Реальные доходы населения увеличились за этот же период только на 2%, писали в обзоре аналитики. Отсутствие перспектив роста платежеспособности приведет «к росту дефолтности в розничном сегменте в 2019–2020 годах». Меры по повышению коэффициентов риска, принимаемые ЦБ, недостаточный, указано в обзоре.

«До 2020 года розничное кредитование как полноценный драйвер банковского рынка изживет себя… Большинство банков не смогут компенсировать создание резервов доходами от новых выдач и сохранить текущий уровень рентабельности», — говорится в исследовании.

На 1 августа 2018 года задолженность россиян по кредитам достигла уже 13,5 трлн рублей, что составляет уже 15% ВВП. Рост розничного кредитования в этом году составил 19,7% за год, тогда как корпоративного кредитования всего 4,9%.