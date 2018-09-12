Настало ли время продавать доллары

Доллар скоро будет падать, поэтому настало время его продавать. По крайней мере, так считает министр экономического развития России. Чисто теоретически Максим Орешкин , скорее всего, прав. Главный для рубля фактор — цены на нефть — находятся на высоком значении. И все же — стоит ли верить министру на слово?

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что сейчас настало время продавать доллары и покупать рубли. В понедельник основные резервные валюты обновляли максимумы с марта 2016 года — доллар торговался выше 70 рублей, евро — выше 81 рубля. Во вторник доллар и евро уже корректируются вниз в пределах 50 копеек. А в среднесрочной перспективе курс доллара выйдет на уровень 63-64 рубля, прогнозирует министр.

По его словам, стабильность курса рубля основывается на таких базовых вещах, как бюджетное правило, которое обеспечивает устойчивость в сфере государственных финансов, и долгосрочное инфляционное таргетирование с целью в 4%. Механизм плавающего валютного курса означает, что могут происходить отклонения от равновесного курса, и отклоняться на довольно значительные расстояния, добавляет он. «Но все это связано с краткосрочными потоками капитала и настроениями, которые есть на рынке», — заявил Орешкин в интервью радиостанции «Бизнес ФМ» в рамках ВЭФ. На вопрос, значит ли это, что сейчас стоит продавать доллар и покупать рубль, глава Минэкономразвития ответил: «Да».

Но не странно ли выглядит заявление министра?

Только за последние три рабочих дня доллар поднялся почти на 3,5% до 70,6 рубля. А с 7 августа, когда началось стремительное ослабление российской валюты, доллар подорожал к рублю на целых 11%. Ни дорогая нефть, ни пауза в операциях ЦБ на валютном рынке не смогли остановить падение российской валюты. Эксперты не исключают, что рубль еще не нащупал пика падения и российскую валюту легко может унести в районе 75 рублей за доллар. Так чему же верить?

Справедливый курс доллара относительно высоких цен на нефть — даже ниже 64-65 рублей, говорит начальник отдела экспертов фондового рынка « БКС Брокер » Василий Карпунин. Вот только нефть временно отошла на второй план, а на первый вышла геополитическая премия.

«Для рубля ключевую роль в ближайшие месяцы будет играть именно фактор санкций. Для роста рубля необходима ясность в вопросе новых ограничительных мер со стороны США. Текущая неопределенность сама по себе рождает бегство из рубля. Распродажа российских ОФЗ со стороны нерезидентов идет на опережение, предвосхищая санкции. Поэтому попытка сегодня определить курс доллара к рублю на конец года — это выставление ставки на тот или иной сценарий развития санкционной истории», — говорит Карпунин.

«Заявление Максима Орешкина стоит воспринимать как классический пример словесной интервенции. Более того, его позицию можно обосновать такими благоприятными экономическими факторами, как высокие цены на нефть и весомое положительное сальдо торгового баланса РФ», — говорит управляющий директор ИК «Алго Капитал» Михаил Ханов

Вот только нынешнее ослабление курса рубля связано совсем с другими факторами.

«Мы бы не стали ожидать резкого укрепления курса рубля до того момента, пока не появится ясность в отношении нового пакета ограничительных мер в отношении России со стороны США. Такая ясность может появиться в течение 4-6 недель», — говорит Ханов.

Финансовый аналитик FxPro Александр Купцикевич не склонен пользоваться советом Орешкина. «На моей памяти ни разу призывы чиновников продавать валюту и покупать рубли не оказывались хорошим советом. Боюсь, что подобные комментарии расцениваются участниками в качестве признака беспомощности и даже призыва делать как раз наоборот», — говорит он.

Между тем, вера Орешкина основана на том, что после падения всегда идет рост рубля. Вот только можно долго спорить о том, когда это произойдет и до какого уровня окрепнет рубль.

«Периоды спада и роста чередуются, это правда, но рост рубля почти всегда правильнее называть коррецией или отскоком. Рубль рос полтора года к доллару, но за два эпизода — в апреле и августе-сентябре — отбил весь этот рост. Посмотрите на историю. Чуть больше 20 лет назад доллар стоил 6 рублей, но потом рухнул в несколько раз за считанные месяцы до 24 рубля и развернулся к росту лишь с уровней в 32, обесценившись на 80% за 5 лет до 2002. Рубль долго поднимается по лестнице, но затем словно проваливается в шахту лифта, резко теряя», — говорит Купцикевич.

Рубль может вернуться к недавним уровням 63-64 рубля и в случае явного потепления отношений с «коллективным западом» при сохранении высоких цен на нефть, добавляет Михаил Ханов. Только в это пока тоже мало кто верит. «Если новые санкции будут направлены против суверенного долга РФ или же против отечественной банковской системы, то мы вполне можем увидеть дальнейшее ослабление рубля. С технической точки зрения нет никаких препятствий для достижения отметки 75 рубля за доллар в среднесрочном периоде. Мы уже наблюдали подобные уровни в конце 2015 — начале 2016 годов», — полагает эксперт.

Что же делать с долларами на практике?

«Если необходимо обменять доллары на рубли. то имеет смысл делать это по частям. Очень трудно угадать самый выгодный момент для обмена в периоды подобной нестабильности», — советует Михаил Ханов.

Продажа по частям позволит, по крайней мере, не сделать этого в самый неудачный момент. Это же касается и накопления иностранной валюты.

«Возвратное укрепление рубля, скорее всего, будет иметь сравнительно плавный характер. Поэтому и у держателей долларов будет достаточно времени для того, чтобы принять решение об обмене на рубли. В долгосрочном периоде рубль однозначно ослабеет по отношению к доллару США. Однако между волнами ослабления наблюдаем длительные периоды стабильности и даже ограниченного укрепления», — поясняет Ханов.

Когда рубль развернется к росту и его точный курс сейчас невозможно предсказать.

«Столь сильное давление оказывают не столько санкции, сколько эффект от неясности дальнейшей ситуации. Рынок не знает, как себя вести в ситуации, когда есть только угроза, а не сам факт санкций. Оценивая объективно последствия введенных санкций, рубль практически всегда начинал отыгрывать потери», — считает заместитель председателя правления «Локо Банка» Андрей Люшин.

По его прогнозу, ситуация со слабеющим рублем продержится до пятницы, а в конце недели ЦБ примет решение по ключевой ставке. «Нынешняя ситуация подталкивает его повысить ставку на 0,25%. Такое решение могло бы немного успокоить рынок, остановить сильную волатильность», — не исключает Люшин.

«Участники рынка закладывают в базовый сценарий введение запрета на покупку американцами новых выпусков российских гособлигаций. Если все ограничится только этим — без подключения Европы и мер против госбанков, то в среднесрочной перспективе ситуация на долговом рынке успокоится и высокие цены на сырьевые товары постепенно вернут рубль ближе к справедливым значениям», — заключает Василий Карпунин из «БКС Брокер».