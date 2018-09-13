Тест: Кто в России самый богатый и самый бедный?

Росстат обнародовал свои данные о положении дел в российской экономике по итогам первого полугодия 2018 года. Ведомство сообщило, сколько составила средняя зарплата по стране, в каких отраслях работники больше всех получают, в каких регионах люди живут богаче, а в каких — беднее. Вся эта информация опубликована в "Российской газете"

А вы сможете угадать, например, где в России платят самые большие зарплаты, а где — самые маленькие? Знаете, в какой город лучше всего отправляться на заработки? Пройдите тест.