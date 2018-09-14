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В Шотландии могут ввести налог для туристов
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В Шотландии могут ввести налог для туристов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Правительство Шотландии будет обсуждать возможность введения в Эдинбурге туристического налога, сообщает The Scotsman.
Власти страны будут учитывать данные опроса, проведенного в Эдинбурге в разгар летнего сезона, который показал, что 92% туристов продолжат приезжать в город, если налог не превысит одного фунта за ночь. Также 78% опрошенных заявили, что не изменят свои планы на посещение Эдинбурга, даже если налог составит четыре фунта за ночь.
Подобный опрос, проведенный среди местных жителей, показал, что около 59% поддерживают инициативу.
Скорее всего, эти данные станут дополнительным доводом в пользу введения сбора.
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