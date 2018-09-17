Названы самые выгодные пляжные туры этой осени

Цены идут на снижение. Самые выгодные пляжные туры этой осени

Бархатный сезон в самом разгаре, на многих курортах установилась нежаркая, комфортная погода. Октябрь и ноябрь — самое время отправиться в путешествие, сбежав от пасмурной осени к морю и солнцу. О том, где можно с удовольствием и дешево отдохнуть, — в материале РИА Новости

Испания и Греция: каштаны и праздники вина и урожая

"В испанской Каталонии, на Майорке, греческих курортах, побережье Черногории осенью еще по-летнему тепло, но цены существенно снижаются, поток туристов сокращается", — говорит Екатерина Бойко, специалист отдела маркетинга крупного туроператора.

Стоимость недельного тура на двоих взрослых — от 40 тысяч рублей.

Совмещать пляжный отдых и экскурсионную программу осенью очень удобно — уже нет изнуряющей жары. Средняя температура днем в октябре, например, в Малаге, — 26 градусов, в Барселоне — 23 градуса.

Первого октября Барселона ждет гостей на Международный фестиваль джаза. А 1 ноября Испания празднует День всех святых (El Dia de Todos Los Santos). В Каталонии в этот день едят каштаны, в Аликанте открывается ярмарка, а в Кадисе на рынках из овощей и фруктов делают куклы Христа.

В Греции, как и в Испании, помимо осмотра известных достопримечательностей, осенью можно съездить на региональные фестивали, проводимые не для туристов, а для местных жителей — праздники вина и урожая (фруктов, оливок).

Турция и Тунис: талассотерапия и крокодиловая ферма

Недельная поездка в Турцию или Тунис в осенние дни может стоить от 50 тысяч рублей на двоих. Предложений довольно много: туроператоры продлили полетную программу до середины октября и предоставляют скидки.

Погода максимально комфортна и для купания в море, и для экскурсий. Температура воздуха и воды на курортах Анталии — 25 градусов. В Тунисе еще теплее — 28 градусов.

В Турции осенью стоит съездить в Памуккале, Каппадокию или отправиться на рафтинг по реке Кепрючай.

Тунис славится центрами талассотерапии. Кроме того, туристов ждут древние города Карфаген и Кайруан, этнические деревни, музеи. Приехав на южный курорт страны — остров Джербу, планируйте визиты на крокодиловую ферму, в парк развлечений "Джерба Эксплорер" или крепость Бордж-эль-Кебир.

Израиль и ОАЭ: религиозные достопримечательности и сафари в пустыне

В октябре-ноябре открывается сезон на так называемых зимних пляжных направлениях. Относительно недорогой отдых предлагают курорты Израиля и ОАЭ. Минимальная стоимость недельных туров в Эмираты осенью — 55 тысяч рублей на двоих. Путевки в Израиль обойдутся в 60 тысяч рублей.

На средиземноморском побережье Израиля температура воздуха — 28 градусов, воды — 26. И в Эйлате на Красном море, и на Мертвом море температура не превышает 30 градусов.

После купания можно посетить дельфинарий в Эйлате, побродить по старому городу в Иерусалиме и увидеть религиозные святыни.

Температура воздуха в ОАЭ в октябре больше 30, вода в Персидском заливе — 27, в Оманском — на пару градусов меньше.

Это довольно комфортная погода, а потому, позагорав на пляже, отправляйтесь в знаменитые парки развлечений, аквапарки, на сафари в пустыню или в горы. Кроме того, часть времени стоит потратить на магазины — Эмираты считаются одним из лучших мест в мире для шопинга.

Таиланд, Вьетнам, Индия: фестиваль фейерверков и лодочки из листьев

"В последние годы мы наблюдаем рост популярности у наших клиентов туров по дальнемагистральным направлениям — Таиланд, Доминикана, Индия. Там можно с комфортом отдыхать в осенне-зимний период", — говорит Светлана Баранова, представитель крупной туроператорской компании.

Осень в Таиланде, Вьетнаме, Индии, на Шри-Ланке, в Китае и Индонезии — самый разгар сезона: температура воздуха и воды — выше 30 градусов. Средний чек за тур на восемь ночей — от 70 тысяч рублей на двоих.

Помимо водных развлечений, в туристической программе — вегетарианский фестиваль на Пхукете, а в ноябре — праздник Лой Кратонг, в эти дни тайцы запускают лодочки из листьев в честь богини воды. В конце ноября обязательно стоит посетить фестиваль фейерверков в Паттайе.

Оказавшись в Индии в октябре, вы станете свидетелями праздника Дашахра. Местные жители украшают свои жилища, зажигают свечи. В крупных городах устраивают танцы и театрализованные представления.

Куба, Доминикана и другие острова: джазовый фестиваль и сезон свадеб

В осенние месяцы по-летнему тепло и в странах Карибского бассейна — в Доминикане, Мексике, на Кубе. Но заплатить за перелет и восемь ночей в отеле с питанием "все включено" придется уже 100-120 тысяч рублей за двоих. Зато в ноябре на Кубе отмечается один из самых популярных праздников Острова свободы — День святого Кристобаля. Смело присоединяйтесь к кубинцам и не забудьте, трижды обогнув дерево сейбу, загадать желание. Кроме того, у путешественников есть шанс посетить дом-музей Эрнеста Хемингуэя , познакомиться с архитектурными памятниками или съездить в один из национальных парков.

А в Доминикане осенью нужно посетить джазовый фестиваль — одно из самых заметных музыкальных событий на Карибах.

"Экзотические направления — Мальдивские острова, Маврикий, Танзания — круглогодичные, их нельзя назвать бюджетными, однако они пользуются большой популярностью, — рассказала Екатерина Бойко. — Чаще всего запросы на такие туры поступают от желающих отправиться в свадебное путешествие или встретить Новый год".

Средняя стоимость тура для двоих продолжительностью десять ночей на Мальдивские острова — 350 тысяч рублей, на Маврикий — 420 тысяч рублей, в Танзанию — 180 тысяч рублей.

Период с сентября по декабрь считается лучшим временем для экскурсий по Маврикию. В конце ноября на острове проходит Международный фестиваль креольской культуры. А еще осень там — сезон свадеб.

На Мальдивах главные достопримечательности — природные. Обычно туристы посещают атоллы, необитаемые острова, изучают подводный мир на рифах.