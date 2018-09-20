У россиян появится «Цифровой профиль»

«Цифровой профиль» россиян появится к концу 2023 года

К концу 2023 года в России должна появиться платформа «Цифровой профиль», которая обеспечит обмен информацией между государством, гражданами и организациями. Это следует из проекта паспорта национальной программы «Цифровая экономика», одобренного правительством 17 сентября, пишет РБК.

В частности, обсуждается создание метапрофиля гражданина — это данные о человеке, которые хранятся в виде ссылок на юридически значимые записи в электронных госреестрах, уточняет издание со ссылкой на источники.

«Цифровой профиль» позволит гражданам увидеть полную информацию о себе в своем аккаунте на портале госуслуг. Ведомства, в свою очередь, через систему смогут автоматически предлагать конкретному гражданину подходящие ему государственные и соцуслуги.

Важным этапом развития программы станет организация доступа к «Цифровому профилю» коммерческих организаций, уточняет РБК.

«Пока речь идет только о коммерческих банках, которым могут потребоваться дополнительные данные о человеке, когда он, например, хочет взять кредит. В будущем перечень организаций, которым откроют доступ, будет расширен», — отметил он.