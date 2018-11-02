Россиянам нашли альтернативу вкладам

Доказано: Заработать на бирже просто

Многие хотели бы заставить свои деньги работать, чтобы накопить на машину, квартиру или пенсию, но большинство до сих боится делать это. Россияне, если верить многочисленным опросам, предпочитают хранить свои сбережения под подушкой, в крайнем случае — на депозите в надежном банке. Между тем, известный афоризм гласит, что «деньги должны работать». Но как? Для большинства это очень сложный вопрос. Самый простой путь — инвестиции, но стремления обычно разбивает устоявшееся мнение, что работа на бирже — сомнительная лотерея или занятие для узких специалистов.

Но биржа вовсе не похожа на «Спортлото». Если в лотерее все зависит от слепого случая или личной удачи, то на бирже в первую очередь от действий самого участника торгов. Можно выбрать путь инвестиций с низкими рисками, но с гарантированными, пусть и не очень высокими доходами.

Например, облигации федерального займа, доходность которых гарантирует государство, принесут владельцу от 7,5 до 10,5% годовых, а открытие индивидуального инвестиционного счёта добавит ещё 13% минимум. А можно предпочесть высокие риски с высокой доходностью. Или же вовсе отдать предпочтение сбалансированной торговле, например, разделив вложения между несколькими активами, в таком случае падение цены одного компенсируется ростом второго.

Еще один популярный миф про биржу — якобы отсутствие каких-либо гарантий. Но это утверждение также не имеет ничего общего с действительностью. Государство в любой стране (и в нашей, естественно, тоже) регулирует фондовый рынок. Любой потенциальный инвестор сам не сможет выйти на фондовые площадки, а должен обратиться к брокерам, ответственность которых и подтверждает государство.

Правда, причиной отказа от инвестиций часто становится не только банальный страх, но и уверенность, что освоить азы биржевой торговли простому человеку слишком сложно. Но и это на сегодняшний день уже не так. Существует несколько эффективных сервисов, которые максимально облегчают инвестирование тем, кто не имеет экономического образования, не представляет, как работают фондовые рынки, и даже не представляет, что такое макроэкономика.

Например, полностью автоматизированный советник по инвестициям «Робо-эдвайзер», компании «Финам» (одного из лидеров инвестиционного рынка). На основании простой анкеты сервис предложит пользователю подходящий именно для него инвестиционный портфель, учитывающий и пожелания по вложениям (в акции, облигации и тд), и величину дохода, и, что самое главное, допустимые риски.

Желающих попробовать себя на фондовом поле вовсе не должно останавливать отсутствие значительных накоплений. Уверенность, что доход принесут только вложенные миллионы, ложна.

Инвестировав на биржу даже 30-50 тысяч рублей, можно получить весьма неплохой доход. Причем, специалисты рекомендуют начинать как раз с небольших сумм — страх лишиться их меньше, а полученный опыт будет бесценен.

Кстати, именно важность опыта была учтена компанией «Финам» при создании сервиса автоматического повторения сделок Comon, уже ставшего крупнейшим в России. Comon позволяет, заплатив не самый высокий тариф (в среднем, 4% годовых от ваших вложений в зависимости от тарифного плана), следовать инвестиционной стратегии, разработанной профессионалом. То есть все самое сложное будет делать опытный трейдер, а Comon будет за ним повторять, принося столь же высокий доход пользователю. Например, одна из стратегий, к которой предлагают присоединиться, может за год увеличить вложение размером в 10 тысяч рублей на 142,91%, то есть превратить их в 24 291 рубль.

Если вы хотите попробовать себя в роли участника биржевой торговли, но все еще сомневаетесь, или же остались вопросы, останавливающие от «выхода» на биржу, заполните форму ниже и получите бесплатную консультацию специалистов.

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«Финам» — инвестиционная группа, имеющая государственные лицензии биржевого посредника на осуществление брокерской, депозитарной и деятельности. По версии журнала Financial One в 2015-2017 годах компания была признана лучшим брокером, она также стала победителей в номинации «Компания года» национального конкурса «Элита фондового рынка-2015». По данным на июнь 2018 года обороты «Финам» на валютном рынке составили 407 миллиардов рублей, на фондовом — 472 миллиарда, а на срочном — более 1,8 триллиона. Представительства компании есть в 90 городах России, партнеры действуют в Нью-Йорке, Пекине и даже Джакарте.