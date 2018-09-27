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Сбербанк начал обслуживать карты платежной системы JCB
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Сбербанк начал обслуживать карты платежной системы JCB 

Rambler News Service + ещё 2 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк приступил к обслуживанию банковских карт международной платежной системы JCB в собственной эквайринговой сети, сообщила пресс-служба кредитной организации.
Клиентам, только заключившим договор со Сбербанком на услуги эквайринга, обслуживание карт этой системы будет предоставляться автоматически. Клиентов, которые уже пользуются этой услугой, будут подключать поэтапно.
В пресс-службе Сбербанка отметили, что взаимодействие с платежной системой JCB позволит упростить расчеты с помощью карт для туристов из стран Юго-Восточной и Восточной Азии. Сотрудничество удалось наладить благодаря увеличению туристического потока из вышеназванных регионов в Россию и развитию выпуска карт данной системы отечественными банками.
JCB была основана в Японии в 1961 году и спустя 20 лет стала первой в Азии вышедшей на международный рынок платежной системой. К настоящему моменту было выпущено более 117 млн банковских карт JCB. Их основная часть приходится на Японию, Таиланд, Корею, Вьетнам, Тайвань и Китай.
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