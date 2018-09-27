Сбербанк начал обслуживать карты платежной системы JCB

Сбербанк приступил к обслуживанию банковских карт международной платежной системы JCB в собственной эквайринговой сети, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Клиентам, только заключившим договор со Сбербанком на услуги эквайринга, обслуживание карт этой системы будет предоставляться автоматически. Клиентов, которые уже пользуются этой услугой, будут подключать поэтапно.

В пресс-службе Сбербанка отметили, что взаимодействие с платежной системой JCB позволит упростить расчеты с помощью карт для туристов из стран Юго-Восточной и Восточной Азии. Сотрудничество удалось наладить благодаря увеличению туристического потока из вышеназванных регионов в Россию и развитию выпуска карт данной системы отечественными банками.

JCB была основана в Японии в 1961 году и спустя 20 лет стала первой в Азии вышедшей на международный рынок платежной системой. К настоящему моменту было выпущено более 117 млн банковских карт JCB. Их основная часть приходится на Японию, Таиланд, Корею, Вьетнам, Тайвань и Китай.