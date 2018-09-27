В Гознаке рассказали о судьбе бумажных денег в России

Глава Гознака: «Банкноты еще долго будут востребованы»

«Банкноты еще долго будут востребованы, пока не появятся электронные платежные инструменты, превосходящие их по уровню надежности и удобства», — сказал Трачук.

По его словам, во всем мире развитие технологий идет по двум направлениям: использование более долговечной бумаги и пластика.

«Пластиковые деньги уже больше 20 лет печатаются в Австралии, где они были разработаны и запатентованы. А мы, как закончился срок действия австралийского патента, провели эксперимент: разработали собственную технологию изготовления пластиковой основы и напечатали на ней памятную банкноту в честь чемпионата мира по футболу в России», — рассказал собеседник издания.

По его словам, бумажные банкноты в России также вряд ли будут повсеместно заменяться на аналоги из пластика, так как бумага экономичнее и экологичнее.

«Он (пластик. — Прим. ред.) дороже, чем бумага, но более долговечен. Здесь есть некий баланс, оценивая который в ряде стран отдают предпочтение пластику. Но, с нашей точки зрения, все же экономичнее и экологичнее использовать долговечную бумагу», — пояснил глава Гознака.