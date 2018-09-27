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В Гознаке рассказали о судьбе бумажных денег в России
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Глава Гознака: «Банкноты еще долго будут востребованы» 

Банки.ру + ещё 5 54 минуты назад
Фото: РИА Новости
Бумажные банкноты еще долго будут актуальны и востребованы в России, заявил глава Гознака Аркадий Трачук в интервью газете «Аргументы и факты».
«Банкноты еще долго будут востребованы, пока не появятся электронные платежные инструменты, превосходящие их по уровню надежности и удобства», — сказал Трачук.
По его словам, во всем мире развитие технологий идет по двум направлениям: использование более долговечной бумаги и пластика.
«Пластиковые деньги уже больше 20 лет печатаются в Австралии, где они были разработаны и запатентованы. А мы, как закончился срок действия австралийского патента, провели эксперимент: разработали собственную технологию изготовления пластиковой основы и напечатали на ней памятную банкноту в честь чемпионата мира по футболу в России», — рассказал собеседник издания.
По его словам, бумажные банкноты в России также вряд ли будут повсеместно заменяться на аналоги из пластика, так как бумага экономичнее и экологичнее.
«Он (пластик. — Прим. ред.) дороже, чем бумага, но более долговечен. Здесь есть некий баланс, оценивая который в ряде стран отдают предпочтение пластику. Но, с нашей точки зрения, все же экономичнее и экологичнее использовать долговечную бумагу», — пояснил глава Гознака.
Напомним, в мае Банк России представил памятную полимерную банкноту к ЧМ-2018 номиналом 100 рублей, она была выпущена тиражом 20 млн штук. По оценкам специалистов, срок службы пластиковых банкнот примерно в 2,5 раза выше, чем у бумажных денег низких номиналов.
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