Мальдивы станут дешевыми и доступными для туристов

Правительство Мальдивских островов реализует проект по увеличению бюджетного туризма, в частности, за счет роста числа гостевых домов, сообщает Ratanews.

За последнее пять лет на Мальдивах открылось 450 гестхаусов, пользующиеся большой популярностью у молодежи Европы и Азии. Кроме того, в текущем году на Мальдивских островах были введены в эксплуатацию свыше двадцати новых отелей.

В следующие пару лет откроется еще 50 гостиниц. Каждый новый объект для привлечения клиентов прибегает к различным маркетинговым приемам, чаще всего это дисконты на проживание и низкая стоимость первых заездов.

На Мале, одном из островов, где в настоящее время имеется лишь одна взлетно-посадочная полоса, продолжается строительство дополнительной ВВП. Согласно первоначальным планам, строительство должно было завершиться к концу текущего года, но ее запуск в эксплуатацию пока откладывается. Протяженность новой полосы — 3400 метров, ширина — около 60 метров. Воздушная гавань Мале сможет принимать Airbus A380. Также на остров планируют летать и перевозчики средней ценовой доступности.

По мнению портала Countryscanner.ru, увеличение номерного фонда Мальдив, развитие all inclusive, а также возможное расширение бюджетных перевозок сделают направление более дешевым и доступным.