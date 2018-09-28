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Обнаружено новое ворующее деньги приложение
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Обнаружено новое ворующее деньги приложение 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Исследователь в области киберпезопасности Лукас Стефанко (Lukas Stefanko) обнаружил, что приложение QRecorder, предназначенное для записи телефонных разговоров, воровало деньги со счетов пользователей. Его расследование опубликовано на сайте BleepingComputer.
Программа сканировала мобильное устройство и отслеживала банковские приложения. Мошенническое ПО было устроено таким образом, чтобы каждый раз при попытке воспользоваться мобильным банком пользователь вводил все данные в фишинговую заглушку. Вся информация о счете автоматически попадала к злоумышленникам. Помимо этого, вирус перехватывал текстовые сообщения с паролями двухфакторной аутентификации.
Стефанко заявил, что программа исправно выполняла все заявленные функции, поэтому не вызывала подозрения у юзеров. Она распространялась через магазин Google Play и была куплена более десяти тысяч раз. Известно о нескольких жертвах вируса: киберпреступники сумели заполучить с их счетов тысячи евро.
В арсенале приложения — поддельный интерфейс немецких, чешских, польских и австрийских банков (Raiffeisen Bank, AirBank, Oberbank, Bank Austria, ING, ČSOB и другие). Чешская полиция уже предупредила местных жителей о риске, связанном с загрузкой QRecorder.
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