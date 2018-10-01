Билеты на плацкарт подорожают с 1 января

Федеральная антимонопольная служба утвердила предельно допустимый темп роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования.

"Правление Федеральной антимонопольной службы одобрило заявку ОАО "РЖД" и утвердило предельно допустимый темп роста тарифов на перевозку пассажиров в плацкартных и общих вагонах в дальнем следовании на уровне 3,9% с 1 января 2019 года", — приводит сообщение ФАС РИА Новости.

Как отмечается, данное решение позволит РЖД быстрее обновить подвижной состав, а также повысить конкурентоспособность железной дороги на рынке пассажирских перевозок.

Ранее сообщалось, что около 70 процентов россиян не хотят отказываться от плацкартных вагонов, хотя им не комфортно ездить в них. Согласно опросу, проведенному OneTwoTrip, 73 процента респондентов негативно отнеслись к идее отказа от плацкарта. Поддержали идею только 23 процента опрошенных. 35 процентов респондентов указали, что они чувствуют себя не удобно в плацкартных поездах, но готовы потерпеть ради экономии денег.