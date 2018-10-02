Россияне в страхе скупают авиабилеты

Россияне в страхе очередного обвала скупают авиабилеты

Спрос на раннее бронирование авиабилетов на новогодние каникулы вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные российского онлайн-сервиса Biletix.

Ранние продажи авиабилетов превысили уровень последних трех лет. Год назад доля проданных в январе-сентябре авиабилетов на новогодние праздники за границу составляла 58%, в текущем — 67%.

Доля российских направлений снизилась с 42% до 33%.

Специалисты сервиса связывают повышение спроса на билеты с нестабильностью курса рубля и желанием путешественников застраховать себя от дальнейшего роста цен на авиаперевозки.

Самыми популярными новогодними направлениями в этом году стали Сочи, Тель-Авив, Симферополь, Бангкок, Прага, Дубай, Дели, Калининград, Тбилиси и Стамбул.