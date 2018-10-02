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Россияне в страхе скупают авиабилеты
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Россияне в страхе очередного обвала скупают авиабилеты 

Рамблер + ещё 4 21 час назад
Фото: РИА Новости
Спрос на раннее бронирование авиабилетов на новогодние каникулы вырос на 9% по сравнению с предыдущим годом. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные российского онлайн-сервиса Biletix.
Ранние продажи авиабилетов превысили уровень последних трех лет. Год назад доля проданных в январе-сентябре авиабилетов на новогодние праздники за границу составляла 58%, в текущем — 67%.
Доля российских направлений снизилась с 42% до 33%.
Специалисты сервиса связывают повышение спроса на билеты с нестабильностью курса рубля и желанием путешественников застраховать себя от дальнейшего роста цен на авиаперевозки.
Самыми популярными новогодними направлениями в этом году стали Сочи, Тель-Авив, Симферополь, Бангкок, Прага, Дубай, Дели, Калининград, Тбилиси и Стамбул.
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