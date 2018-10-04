Россиян предупредили о росте цен на все

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В России может подорожать почти все 

Рамблер + ещё 12 10 часов назад
Минприроды разработало законопроект о повышении ставок экосбора по 54 группам товаров и упаковки с 2019 года. Об этом пишет «Коммерсант».
Газета отмечает, что ставки могут вырасти по всем видам товаров и упаковки, которые подлежат утилизации после окончания срока использования. В результате многие товары — от пластмассовой и алюминиевой тары до автомобильных аккумуляторов — могут подорожать.
Поднять ставки предлагается в основном на 11,4 процента. Такое повышение может коснуться текстильных изделий, верхней одежды, зеркал, изделий из стекла, нефтепродуктов, шин, покрышек и электронной бытовой техники.
Кроме того, на 28,46 процента могут вырасти ставки экосбора за бумажные мешки и сумки, картонную и бумажную упаковку. Экосбор за пластмассовую упаковку хотят поднять почти в три раза — с 3,8 до 10,4 тысячи рублей за тонну. Ставка за алюминиевые банки может вырасти более чем в восемь раз, хотя правительство хочет оказать поддержку попавшему под санкции США «Русалу».
По закону у производителей и импортеров товаров есть выбор: самим обеспечивать утилизацию отходов или уплачивать экосбор. В Минприроды подчеркнули, что основная задача экосбора — стимулировать компании к самостоятельной переработке.
Менеджер по работе с ключевыми клиентами компании Bosch Максим Жарков заявил, что повышение экосбора может привести к росту цен на товары. По мнению Антона Гуськова из Ассоциации торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники, рост экосбора нанесет урон легальному бизнесу.
В ассоциации «РусПэк» («Кока-кола ЭйчБиСи Евразия», «Пепсико холдингс», «Тетра пак» и другие) назвали рост экосбора за упаковку шоковым сценарием для производителей. В ассоциации считают, что покупателям в итоге придется платить «двойную цену».
Ранее в «Русагро» заявили, что из-за повышения НДС россиянам придется экономить на мясной продукции. Рост потребительских цен, связанный с изменением налога, повлияет на покупательную способность граждан. Позже компании, занимающиеся переработкой мяса, предупредили о возможном скачке цен на колбасы и полуфабрикаты.
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