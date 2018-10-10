Пособие по безработице предложили увеличить

Депутаты Госдумы предложили увеличить пособие по безработице

По мнению депутатов, граждане не регистрируются как безработные из-за низких размеров пособия, а это искажает показатели безработицы.

"Низкие размеры пособия приводят к тому, что доля численности граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в общей численности безработных снижается. Так, если за 2016 год эта доля составляла почти 24% (1 млн из 4,2 млн человек), то за 2017 год она сложилась на уровне 20% (0,8 млн из 4 млн человек)", — говорится в пояснительной записке к проектам.

В связи с этим, депутаты предлагают реализовать один из возможных механизмов поддержки безработных, которые в силу объективных обстоятельств длительное время не имеют возможности трудоустроиться.

"В частности, предлагается увеличить общий период выплаты пособия по безработице, установив, что он не может превышать 36 месяцев в суммарном исчислении в течение 48 месяцев вместо 24 и 36 месяцев", — уточнили депутаты.

По мнению авторов инициативы, это позволит снизить уровень скрытой безработицы.

Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума в столице в расчете на душу населения увеличился во втором квартале на 677 рублей и составил 16463 рубля. Прожиточный минимум для трудоспособного населения во втором квартале установлен в размере 18781 рубля, прожиточный минимум пенсионера составил 11609 рублей, для детей — 14329 рублей.