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Пособие по безработице предложили увеличить
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Депутаты Госдумы предложили увеличить пособие по безработице 

Москва24 + ещё 7 7 часов назад
Фото: depositphotos/Professor25
В Госдуму внесли пакет законопроектов о пособии по безработице. Документы внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты от партии "Справедливая Россия" во главе с Сергеем Мироновым, передает Агентство "Москва".
По мнению депутатов, граждане не регистрируются как безработные из-за низких размеров пособия, а это искажает показатели безработицы.
"Низкие размеры пособия приводят к тому, что доля численности граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, в общей численности безработных снижается. Так, если за 2016 год эта доля составляла почти 24% (1 млн из 4,2 млн человек), то за 2017 год она сложилась на уровне 20% (0,8 млн из 4 млн человек)", — говорится в пояснительной записке к проектам.
В связи с этим, депутаты предлагают реализовать один из возможных механизмов поддержки безработных, которые в силу объективных обстоятельств длительное время не имеют возможности трудоустроиться.
"В частности, предлагается увеличить общий период выплаты пособия по безработице, установив, что он не может превышать 36 месяцев в суммарном исчислении в течение 48 месяцев вместо 24 и 36 месяцев", — уточнили депутаты.
По мнению авторов инициативы, это позволит снизить уровень скрытой безработицы.
Ранее сообщалось, что размер прожиточного минимума в столице в расчете на душу населения увеличился во втором квартале на 677 рублей и составил 16463 рубля. Прожиточный минимум для трудоспособного населения во втором квартале установлен в размере 18781 рубля, прожиточный минимум пенсионера составил 11609 рублей, для детей — 14329 рублей.
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