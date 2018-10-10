Маткапитал ждут новые ограничения

В России изменятся правила оплаты жилья материнским капиталом

Комиссия по законопроектной деятельности российского правительства одобрила предложение об усилении контроля за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом сообщается на сайте правительства.

Законопроект, в частности, ужесточает требования к приобретаемому объекту недвижимости. «В целях усиления контроля за состоянием жилых помещений, приобретаемых с использованием средств материнского капитала, законопроектом предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании непригодным для проживания жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства, приобретение которого планируется с использованием маткапитала», — говорится в документе.

Кроме того, проект закона предусматривает исключение неподконтрольных Банку России и другим государственным органам кредитных организаций из списка компаний, на погашение обязательств по договорам займа с которыми можно направлять средства материнского капитала.

Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, ее действие неоднократно продлевалось. В 2017 году программа была продлена в очередной раз — до 2021 года.

Летом 2018-го районный суд Челябинска обязал мать троих детей вернуть средства материнского капитала, выданные ей на покупку жилья. Иск подало управление пенсионного фонда (УПФР), обнаружив, что сертификат был потрачен на квартиру в ветхом доме 1920-го года постройки.

С точки зрения фонда, покупка жилья не привела к улучшению жилищных условий семьи многодетной матери, следовательно, она использовала сертификат в целях «неосновательного обогащения за счет бюджетных средств, находящихся на счетах УПФР, в связи с чем были нарушены законные права и интересы Российской Федерации как собственника средств».