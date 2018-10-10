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Маткапитал ждут новые ограничения
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В России изменятся правила оплаты жилья материнским капиталом 

Lenta.ru + ещё 5 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Комиссия по законопроектной деятельности российского правительства одобрила предложение об усилении контроля за расходованием средств материнского капитала на улучшение жилищных условий. Об этом сообщается на сайте правительства.
Законопроект, в частности, ужесточает требования к приобретаемому объекту недвижимости. «В целях усиления контроля за состоянием жилых помещений, приобретаемых с использованием средств материнского капитала, законопроектом предлагается установить в качестве одного из оснований для отказа в удовлетворении заявления о распоряжении средствами маткапитала на улучшение жилищных условий наличие информации о признании непригодным для проживания жилого помещения или объекта индивидуального жилищного строительства, приобретение которого планируется с использованием маткапитала», — говорится в документе.
Кроме того, проект закона предусматривает исключение неподконтрольных Банку России и другим государственным органам кредитных организаций из списка компаний, на погашение обязательств по договорам займа с которыми можно направлять средства материнского капитала.
Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, ее действие неоднократно продлевалось. В 2017 году программа была продлена в очередной раз — до 2021 года.
Летом 2018-го районный суд Челябинска обязал мать троих детей вернуть средства материнского капитала, выданные ей на покупку жилья. Иск подало управление пенсионного фонда (УПФР), обнаружив, что сертификат был потрачен на квартиру в ветхом доме 1920-го года постройки.
С точки зрения фонда, покупка жилья не привела к улучшению жилищных условий семьи многодетной матери, следовательно, она использовала сертификат в целях «неосновательного обогащения за счет бюджетных средств, находящихся на счетах УПФР, в связи с чем были нарушены законные права и интересы Российской Федерации как собственника средств».
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