Ещё
Путин и Медведев пообещали деньги пенсионерам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Заокеанская угроза: новые санкции добьют Россию
Заокеанская угроза: новые санкции добьют Россию
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.36
$
66.50
76.49
76.35
Прогноз
15.10 – 22.10
$
65.80
75.70
Индексы и котировки Brent
83.54
–0.20 Золото
1188.08
–0.02 РТС
1141.64
–0.71
Динамика валют
EUR / USD
10.10
1.1527
–0.0213
26.09
1.1740
09.10
04.10
30.09

Путин и Медведев пообещали деньги сельским пенсионерам 

News.ru + ещё 9 9 октября 2018
Федеральные власти предусмотрели в бюджете деньги на прибавки к пенсиям неработающих пенсионеров, которые трудились в сельской местности не менее 30 лет. Об этом сообщил президент Владимир Путин.
Он уточнил, что увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25% запланировано на начала 2019 года.
«Сейчас Дмитрий Анатольевич [Медведев] на контроле это держит. Правительство готовит соответствующее правило исчисления — как считать, что считать. Они в ближайшее время эту работу закончат», — сказал глава государства в ходе разговора с рабочими сельхозпредприятия «Рассвет».
Он выразил уверенность, что процесс пройдёт без сбоев, и заверил, что «деньги под это зарезервированы». С 1 января система «начнёт работать постоянно и будет индексироваться».
Присутствовавший при беседе премьер-министр, пояснил, что такая норма существовала и раньше, однако у страны «к сожалению, были финансовые проблемы».
«Пенсии у селян небольшие, это правда, поэтому не лишние деньги точно», — подчеркнул Медведев.
News.ru: последние новости
Жизнь дачников измениться в следующем году Кудрин: рост ВВП на 3,5% снизит бедность на треть Депутаты собрались поправить Жилищный кодекс
Комментарии153
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заокеанская угроза: новые санкции добьют Россию312
«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов132
Жизнь дачников кардинально изменится c января89
Доказано: Заработать на бирже просто17
Цены на бензин: Путин требует справедливости583
Видео
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
00:59
«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов
Компании В мире
02:07
Сбербанк существенно снизит ставку по ипотеке
Недвижимость Личный счет
04:06
Жизнь дачников кардинально изменится c января
Личный счет
04:17
Кудрин оценил уровень бедности в России
Личный счет Рынки
01:00
Россияне начали забирать деньги из банков
Экономика
00:41
США стоят на пороге краха
Экономика Статьи
01:07
Назван средний доход пенсионера
Личный счет Экономика
03:10
Новая угроза рублю: валютная выручка не вернется домой
Статьи Экономика
09:45
В Минфине заговорили о долларе за 50 рублей
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение