Путин и Медведев пообещали деньги пенсионерам

Путин и Медведев пообещали деньги сельским пенсионерам

Федеральные власти предусмотрели в бюджете деньги на прибавки к пенсиям неработающих пенсионеров, которые трудились в сельской местности не менее 30 лет. Об этом сообщил президент Владимир Путин.

Он уточнил, что увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии на 25% запланировано на начала 2019 года.

«Сейчас Дмитрий Анатольевич [Медведев] на контроле это держит. Правительство готовит соответствующее правило исчисления — как считать, что считать. Они в ближайшее время эту работу закончат», — сказал глава государства в ходе разговора с рабочими сельхозпредприятия «Рассвет».

Он выразил уверенность, что процесс пройдёт без сбоев, и заверил, что «деньги под это зарезервированы». С 1 января система «начнёт работать постоянно и будет индексироваться».

Присутствовавший при беседе премьер-министр, пояснил, что такая норма существовала и раньше, однако у страны «к сожалению, были финансовые проблемы».