Ещё
Россиянам посоветовали готовиться к Новому году до ноября
Далее:
Читайте также:
Ещё
Заокеанская угроза: новые санкции добьют Россию
Заокеанская угроза: новые санкции добьют Россию
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.36
$
66.50
76.49
76.35
Прогноз
15.10 – 22.10
$
66.53
75.89
Индексы и котировки Brent
83.54
–0.20 Золото
1188.08
–0.02 РТС
1141.64
–0.71
Динамика валют
EUR / USD
10.10
1.1527
–0.0213
26.09
1.1740
09.10
04.10
30.09

Россиянам посоветовали готовиться к Новому году до ноября 

Рамблер 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова заявила, что до ноября серьезного падения рубля не ожидается. Об этом сообщает «Российская газета».
По мнению эксперта, в ближайшее время курс доллара будет оставаться в пределах 65-68 рублей. Однако в ноябре США могут ввести новые санкции против России, и доллар (при негативном сценарии) вырастет до 73 рублей.
Соснова посоветовала россиянам, которые планируют уехать за рубеж на новогодние праздники, обменять рубли на доллары заранее.
Аналитик отметила, что нефть, подорожавшая до 85 долларов за баррель, поддерживает рубль. Также рублю помогло прекращение закупок валюты для Минфина.
Девятого августа после объявления США о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей. Это произошло впервые с середины ноября 2016 года. К 10 сентября биржевой курс доллара превысил отметку в 70 рублей. К 10 октября курс американской валюты падал до 66,5 рубля.
Санкции, вступившие в силу в конце августа, представляют собой запрет на продажу РФ технологий и продукции двойного назначения. Также госструктурам США запретили предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и финансовую помощь.
Сообщалось, что через три месяца, в конце ноября, Вашингтон может ужесточить эти меры, если Москва не предоставит гарантии неприменения химоружия. Речь идет об ограничении или заморозке дипломатических отношений с Россией, запрете для американских банков на предоставление кредитов правительству РФ и почти полном запрете на взаимную торговлю.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заокеанская угроза: новые санкции добьют Россию308
«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов130
Жизнь дачников кардинально изменится c января89
Доказано: Заработать на бирже просто17
Цены на бензин: Путин требует справедливости583
Видео
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
00:59
«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов
Компании В мире
02:07
Сбербанк существенно снизит ставку по ипотеке
Недвижимость Личный счет
04:06
Жизнь дачников кардинально изменится c января
Личный счет
04:17
Кудрин оценил уровень бедности в России
Личный счет Рынки
01:00
Россияне начали забирать деньги из банков
Экономика
00:41
США стоят на пороге краха
Экономика Статьи
01:07
Назван средний доход пенсионера
Личный счет Экономика
03:10
Новая угроза рублю: валютная выручка не вернется домой
Статьи Экономика
09:45
В Минфине заговорили о долларе за 50 рублей
Рынки Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение