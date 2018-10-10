Россиянам посоветовали готовиться к Новому году до ноября

Аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова заявила, что до ноября серьезного падения рубля не ожидается. Об этом сообщает «Российская газета».

По мнению эксперта, в ближайшее время курс доллара будет оставаться в пределах 65-68 рублей. Однако в ноябре США могут ввести новые санкции против России, и доллар (при негативном сценарии) вырастет до 73 рублей.

Соснова посоветовала россиянам, которые планируют уехать за рубеж на новогодние праздники, обменять рубли на доллары заранее.

Аналитик отметила, что нефть, подорожавшая до 85 долларов за баррель, поддерживает рубль. Также рублю помогло прекращение закупок валюты для Минфина

Девятого августа после объявления США о новых санкциях против РФ из-за дела Скрипалей курс доллара на Московской бирже превысил отметку в 66 рублей. Это произошло впервые с середины ноября 2016 года. К 10 сентября биржевой курс доллара превысил отметку в 70 рублей. К 10 октября курс американской валюты падал до 66,5 рубля.

Санкции, вступившие в силу в конце августа, представляют собой запрет на продажу РФ технологий и продукции двойного назначения. Также госструктурам США запретили предоставлять России кредиты, кредитные гарантии и финансовую помощь.