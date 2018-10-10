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Москвичи-пенсионеры назвали желаемую зарплату
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Пенсионеры в Москве назвали желаемую зарплату 

Российская Газета + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Московские пенсионеры с высшим образованием рассчитывают на зарплату в 60-70 тысяч рублей. Такие данные приводит Superjob.
Эксперты портала проанализировали резюме и пришли к выводу, что женщины от 55 лет хотели бы получать 60 тысяч рублей, а мужчины от 60 лет — на десять тысяч рублей больше. При этом в регионах зарплатные ожидания ниже на 20-30%.
Сколько времени у пенсионера займет поиск работы, зависит от его компетенций, отмечают в Superjob. "Все зависит от уровня профессионализма кандидата и позиции, на которую он претендует, — пояснили в агентстве. — Кто-то получает предложение через минуту после размещения резюме, а кто-то мониторит рынок несколько месяцев".
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