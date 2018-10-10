Москвичи-пенсионеры назвали желаемую зарплату

Пенсионеры в Москве назвали желаемую зарплату

Московские пенсионеры с высшим образованием рассчитывают на зарплату в 60-70 тысяч рублей. Такие данные приводит Superjob.

Эксперты портала проанализировали резюме и пришли к выводу, что женщины от 55 лет хотели бы получать 60 тысяч рублей, а мужчины от 60 лет — на десять тысяч рублей больше. При этом в регионах зарплатные ожидания ниже на 20-30%.

Сколько времени у пенсионера займет поиск работы, зависит от его компетенций, отмечают в Superjob. "Все зависит от уровня профессионализма кандидата и позиции, на которую он претендует, — пояснили в агентстве. — Кто-то получает предложение через минуту после размещения резюме, а кто-то мониторит рынок несколько месяцев".