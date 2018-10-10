Заокеанская угроза: новые санкции добьют Россию

Из-за новых американских санкций Россия может снова погрузиться в рецессию, а цели национального развития, поставленные президентом, будут не выполнены. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Он также подчеркнул, что больше половины показателей нацпрограмм, подготовленных правительством, не наблюдаются официальной статистикой. Поэтому отследить их выполнение будет проблематично.

Санкционные проблемы создают высокие риски для темпов роста российской экономики в ближайшие годы. Об этом заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании правления Российского союза промышленников и предпринимателей 10 октября.

«Санкционные проблемы, они, конечно, создают высокие риски для темпов роста в ближайшие годы. Уже есть сценарии Центрального банка, АКРА о том, что такие санкции, которые рассматриваются, они находятся в поле дискуссий, могут снизить темпы роста и даже привести к рецессии в следующем году. Конечно, это большой вызов для реализации всех целей президента», — сказал Кудрин.

Ранее Банк России опубликовал рисковый сценарий, в котором заложены «предпосылки о значительном ухудшении внешних условий для российской экономики, более слабой динамике роста мировой экономики и объемов международной торговли».

К ухудшению внешних условий относятся, в частности, «риски дальнейшего расширения международных санкций в отношении России», а также падение цен на нефть до $35 за баррель в 2019 году. При одновременном сочетании всех негативных факторов регулятор допускает «выход темпов прироста ВВП в отрицательную область». Возможные масштабы этого «выхода» не обозначены.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) в прогнозном сценарии «альтернативный + финансовый стресс» допустило падение ВВП на 2,5% в следующем году.

Официальный прогноз правительства, который готовило Минэкономразвития, предполагает, что в этом году экономика вырастет на 1,8%, а в следующем рост замедлится до 1,3%. Глава ведомства Максим Орешкин объяснял это повышением НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года.

По его словам, в первом квартале следующего года темпы роста могут оказаться ниже 1%, а инфляция поднимется до 5%. Прогноз по росту цен на конец этого года — 3,4%, на конец следующего года — 4,3%.

В Конгрессе США сейчас лежит несколько законопроектов, которые предполагают введение новых ограничительных мер в отношении России. В том числе, рассматривается возможность введения запрета на покупку американскими резидентами новых выпусков российских долговых бумаг и ограничения на долларовые операции для банков с госучастием.

Ранее предполагалось, что новые санкции могут появиться уже в ноябре этого года. Но, по последним сообщениям западных информагентств, парламентарии не смогут рассмотреть законопроекты до промежуточных выборов в Конгресс, которые намечены на начало ноября.

Впрочем, многие аналитики закладывают вероятность введения дополнительных рестрикций в свои прогнозы. Алексей Кудрин считает, что ужесточение санкций сделает практически недостижимыми цели, поставленные президентом России в майском указе этого года.

Особый скепсис у экспертов вызывает задача снизить уровень бедности в два раза к 2024 году. Минэкономразвития в своем прогнозе предполагает, что уже в этом году число граждан с доходами ниже прожиточного минимума сократится до 11% (в прошлом году их было 13,2%), а по итогам 2024-го их будет 6,6%.

Но Кудрин говорит, что даже ускорение темпов роста экономики не поможет решить эту задачу.

«Снижение бедности — действительно, бедность в стране очень большая. Президент ставит (задачу снижения) 50%, мы увидели, что все возможности, даже если темпы роста экономики поднимутся до 3,5%, мы с учетом большего перераспределения на бедные семьи ресурсов, то нам удастся за шесть лет на 30% снизить», — сказал Кудрин.

По его словам, соответствующая программа представлена президенту. Но правительству будет сложно перераспределить ресурсы так, чтобы достичь целей, обозначенных главой государства, и «мы пока полной картины всех шагов не видим».

Ранее Кудрин говорил, что «за последние четыре года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%». По итогам прошлого года 13,2% населения, или 19,3 млн человек, имели доход ниже прожиточного минимума. В 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% ВВП, «несмотря на то что мы видели экономический рост и прогнозировалось повышение реальных доходов населения», отмечал он.

Текущих мер недостаточно для того, чтобы существенно снизить бедность, говорила и вице-премьер по социалке Татьяна Голикова. «Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение в два раза», — отмечала она.

В следующем году правительство представит дополнительные предложения для снижения уровня бедности в России вдвое, заявила Голикова.

«В настоящее время работаем с экспертным сообществом как по проекту «Демография», так и по необходимости выполнения показателя снижения бедности в два раза», — сказала вице-премьер.

В работе над проектом задействован не только социальный блок правительства, подчеркнула она.

Впрочем, по некоторым приоритетным проектам будет сложно даже оценить степень их реализации. По словам Кудрина, в паспортах программ, которые анализировали в Счетной палате, 65% показателей, по которым они будут мониториться, статистически ненаблюдаемы.