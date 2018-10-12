Ещё
Прожить на 3,5 тысячи: Экономист ответил министру
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.00
$
66.17
76.43
76.66
Прогноз
15.10 – 22.10
$
66.95
75.57
Индексы и котировки Brent
80.65
+0.07 Золото
1220.24
+0.01 РТС
1144.17
–0.26
Динамика валют
EUR / USD
12.10
1.1583
–0.0021
28.09
1.1604
11.10
07.10
02.10

Прожить на 3,5 тысячи: Экономист ответил министру 

Рамблер + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявил о необходимости сделать прожиточный минимум «реальным, а не фиктивным». Об этом сообщает НСН.
По мнению Делягина, люди с доходами ниже прожиточного минимума медленно погибают. Он сравнил продукты, которые можно купить на сумму прожиточного минимума с тем, что получали немцы в советских лагерях.
Так экономист прокомментировал слова министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой о «сбалансированном» меню, которое можно составить для людей, живущих на прожиточный минимум.
Соколова предложила повысить прожиточный минимум на 288 рублей — до 8278 рублей. В областной думе потребовали повышения хотя бы на 500 рублей.
Министр заявила, что питаться на прожиточный минимум могла бы даже она, так как 20 лет не ест мясо. При этом провести такой эксперимент Соколова отказалась, так как не позволяет «статус министра».
По ее мнению, на эти деньги гражданин может организовать для себя диетическое питание и стать «моложе, красивее и стройнее».
«Я вам могу составить меню исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками — и вы поймёте, что жить можно», — заявила она, добавив, что «макарошки» всегда стоят одинаково, и кефир очень дешевый.
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«ФРС сошла с ума»: куда катится этот мир3
Пенсионный фонд ополчился на бизнес13
Россию приготовили к ноябрьскому «удару» США380
Идею вешать долги ЖКХ на соседей оценили в Госдуме86
Продажи жилья в Московском регионе рухнули33
Видео
04:04
Россиянам объяснили суть дедолларизации
Экономика
01:20
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Недвижимость
03:41
Пенсионный фонд ополчился на бизнес
Компании
00:59
«Нафтогаз» удержал с «Газпрома» миллионы долларов
Компании В мире
01:35
В России появится новая госкомпания
Компании
02:07
Сбербанк существенно снизит ставку по ипотеке
Недвижимость Компании
01:35
В России появится замена банковским картам
Личный счет
04:06
Жизнь дачников кардинально изменится c января
Личный счет Другое
04:17
Кудрин оценил уровень бедности в России
Личный счет Рынки
01:00
Россияне начали забирать деньги из банков
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение