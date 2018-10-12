Прожить на 3,5 тысячи: Экономист ответил министру

Глава Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин заявил о необходимости сделать прожиточный минимум «реальным, а не фиктивным». Об этом сообщает НСН.

По мнению Делягина, люди с доходами ниже прожиточного минимума медленно погибают. Он сравнил продукты, которые можно купить на сумму прожиточного минимума с тем, что получали немцы в советских лагерях.

Так экономист прокомментировал слова министра труда и занятости Саратовской области Натальи Соколовой о «сбалансированном» меню, которое можно составить для людей, живущих на прожиточный минимум.

Соколова предложила повысить прожиточный минимум на 288 рублей — до 8278 рублей. В областной думе потребовали повышения хотя бы на 500 рублей.

Министр заявила, что питаться на прожиточный минимум могла бы даже она, так как 20 лет не ест мясо. При этом провести такой эксперимент Соколова отказалась, так как не позволяет «статус министра».

По ее мнению, на эти деньги гражданин может организовать для себя диетическое питание и стать «моложе, красивее и стройнее».

«Я вам могу составить меню исходя из тех магазинов, которые я посещаю, со скидками — и вы поймёте, что жить можно», — заявила она, добавив, что «макарошки» всегда стоят одинаково, и кефир очень дешевый.