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Британия решила арестовать «ворованные деньги» россиян
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Великобритания приготовилась к арестам «ворованных денег» россиян 

Lenta.ru + ещё 2 22 часа назад
Фото: flickr.com
Власти Великобритании приступили к заморозке активов проживающих в стране иностранцев, неспособных объяснить происхождение своего богатства, передает Reuters.
Закон «О криминальных финансах» был принят в конце 2017 года. Первым человеком, попавшим под действие нового механизма, оказалась жена отбывающего тюремный срок азербайджанского банкира Замира Гаджиева. Женщина известна своими крупными покупками в универмаге Harrods. Отмечается, что она оставила там порядка 16 миллионов фунтов (21 миллион долларов).
Кроме того, ранее британские власти направили Гаджиевой запрос в рамках так называемых ордеров на необъясненное богатство (Unexplained Wealth Order, UWO) на два объекта недвижимости стоимостью около 22 миллионов фунтов стерлингов. Женщина пыталась оспорить наложенный арест, но суд отклонил апелляцию.
С февраля 2018 года власти Великобритании получили право направлять иностранцам запросы о происхождении их благосостояния. Если лица не смогут объяснить и доказать способ получения своих доходов, превышающих 50 тысяч фунтов, их активы заморозят.
Ранее сообщалось, что число владельцев крупных состояний, происхождение которых расследует британское Национальное агентство по борьбе с преступностью, уже составляет 120–140 человек. Отмечалось, что большинство из них либо граждане России, либо как-то с ней связаны. ​
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